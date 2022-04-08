Про це повідомили на фейсбук-сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід". Відповідний допис там опублікували близько 20:40.

Зверніть увагу Окупанти хочуть захопити Донбас й частину Запорізької та Херсонської областей​

Військові зазначили, що у районі їхньої відповідальності противник намагається прорвати оборону на окремих напрямках. Натомість отримує серйозну відсіч й зазнає втрат.

"Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не буде обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини", – підкреслили у повідомленні.

Упродовж 8 квітня бійці ЗСУ знищили:

до 50 ворожих солдатів;

4 танки;

1 БМП;

1 ББМ;

3 артилерійських системи;

4 АТ;

1 вертоліт.

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