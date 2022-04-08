Об этом сообщили на фейсбук-странице Оперативно-тактической группировки "Восток". Соответствующее сообщение там было опубликовано около 20:40.

Обратите внимание Оккупанты хотят захватить Донбасс и часть Запорожской и Херсонской областей

ВСУ отбили атаки оккупантов

Военные отметили, что в районе их ответственности противник пытается прорвать оборону в отдельных направлениях. Вместо этого получает серьезный отпор и несет потери.

"Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будет обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления", – подчеркнули в сообщении.

В течение 8 апреля бойцы ВСУ уничтожили:

до 50 вражеских солдат;

4 танка;

1 БМП;

1 ББМ;

3 артиллерийских системы;

4 АТ;

1 вертолет.

Россияне перебрасывают силы на Донбасс

Оккупанты готовятся к масштабному наступлению на Донбассе. Учитывая это, руководители Луганской и Донецкой ОВА накануне призвали местных жителей срочно эвакуироваться. Так они смогут уберечь себя от опасности, а украинским воинам будет легче защищать территорию.

Власть призвала эвакуироваться жителей трех областей: смотрите видео