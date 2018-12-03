Два убийцы были счастливы увидеть друг друга, – Яковина о саммите G20

Главным внешнеполитическим событием последних дней стал саммит G20 в Аргентине, на который съехались мировые лидеры. После его завершения они обычно подписывают совместную декларацию, однако, они ее даже не читают, поскольку там из года в год пишут почти то же самое.

Об этом рассказал журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир".

Читайте также: Разговор Трампа с Путиным и решение по Керченскому конфликту: итоги G20

Автор утверждает, что на самом деле реальная политика и дипломатия решаются в кулуарах, во время неформальных бесед. Представители СМИ всегда детально следят за ними, и вот одним из интересных моментов стала встреча президента РФ Владимира Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана.

Всем было интересно, как мировые лидеры будут вести себя с человеком, который отдал приказ убить своего политического противника, распилить его на куски и растворить в кислоте. Вы бы стали общаться с таким человеком? Я бы, наверное, не стал. Как и большинство руководителей мировых держав. Они не убегали от принца Мухаммеда, но делали вид, что его не существует. Все, но не президент России Владимир Путин,

– сказал Яковина.

Также он добавил, что юмористы всего мира пошутили на тему того, что два убийцы были счастливы увидеть друг друга. Они больше не одиноки. К тому же, у них теперь есть о чем поговорить.



Владимир Путин и Мухамед бин Сальман

Принц и Путин могут обсудить, как лучше убивать политических оппонентов за рубежом. Российский президент предпочитает не пилку и кислоту, а ядовитые вещества – полоний-210, "Новичок" и т. д,

– заметил журналист.

Яковина сказал, что для всего мира это не очень хорошо. Россия и Саудовская Аравия вдвоем могут манипулировать мировыми ценами на нефть и портить жизнь всяким западным либералам, которые все время учат их жить.

Напомним, что в Буэнос-Айресе в рамках саммита "Большой двадцатки" канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обострение ситуации в Азовском море.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 1 декабря 2018: