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      Два убийцы были счастливы увидеть друг друга, – Яковина о саммите G20

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      Владимир Путин и Мухамед бин Сальман
      Владимир Путин и Мухамед бин Сальман / www.rtcg.me

      Главным внешнеполитическим событием последних дней стал саммит G20 в Аргентине, на который съехались мировые лидеры. После его завершения они обычно подписывают совместную декларацию, однако, они ее даже не читают, поскольку там из года в год пишут почти то же самое.

      Об этом рассказал журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир".

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      Автор утверждает, что на самом деле реальная политика и дипломатия решаются в кулуарах, во время неформальных бесед. Представители СМИ всегда детально следят за ними, и вот одним из интересных моментов стала встреча президента РФ Владимира Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана.

      Всем было интересно, как мировые лидеры будут вести себя с человеком, который отдал приказ убить своего политического противника, распилить его на куски и растворить в кислоте. Вы бы стали общаться с таким человеком? Я бы, наверное, не стал. Как и большинство руководителей мировых держав. Они не убегали от принца Мухаммеда, но делали вид, что его не существует. Все, но не президент России Владимир Путин,
      – сказал Яковина.

      Также он добавил, что юмористы всего мира пошутили на тему того, что два убийцы были счастливы увидеть друг друга. Они больше не одиноки. К тому же, у них теперь есть о чем поговорить.


      Владимир Путин и Мухамед бин Сальман

      Принц и Путин могут обсудить, как лучше убивать политических оппонентов за рубежом. Российский президент предпочитает не пилку и кислоту, а ядовитые вещества – полоний-210, "Новичок" и т. д,
      – заметил журналист.

      Яковина сказал, что для всего мира это не очень хорошо. Россия и Саудовская Аравия вдвоем могут манипулировать мировыми ценами на нефть и портить жизнь всяким западным либералам, которые все время учат их жить.

      Напомним, что в Буэнос-Айресе в рамках саммита "Большой двадцатки" канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обострение ситуации в Азовском море.

      Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 1 декабря 2018:

       

      Теги: Новости России Видеоблоги Аргентина Саудовская Аравия G20 Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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