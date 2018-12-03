Два вбивці були щасливі побачити один одного, – Яковина про саміт G20

Головною зовнішньополітичною подією останніх днів став саміт G20 в Аргентині, на який з'їхалися світові лідери. Після його завершення вони зазвичай підписують спільну декларацію, проте, вони її навіть не читають, оскільки там з року у рік , пишуть майже те саме.

Про це розповів журналіст Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир".

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Автор стверджує, що насправді, реальна політика і дипломатія вирішуються у кулуарах, під час неформальних розмов. Представники ЗМІ завжди детально слідкують за ними, і от одним з цікавих моментів стала зустріч президента РФ Володимира Путіна та принца Суадівської Аравії Мухамеда бін Сальмана.

Усім було цікаво, як світові лідери поводитимуться з людиною, яка віддала наказ вбити свого політичного противника, розпиляти його на шматки й розчинити у кислоті. Ви би стали спілкуватися з такою людиною? Я б, напевно, не став. Як і більшість керівників світових держав. Вони не втікали від принца Мухаммеда, але вдавали, що його не існує. Всі, але не президент Росії Володимир Путін,

– сказав Яковина.

Також він додав, що гумористи всього світу пожартували на тему того, що два вбивці були щасливі побачити один одного. Вони більше не самотні. До того ж, у них тепер є про що поговорити.



Володимир Путін та Мухамед бін Сальман

Принц і Путін можуть обговорити, як краще вбивати політичних опонентів за кордоном. Російський президент вважає за краще не пилку і кислоту, а отруйні речовини – полоній-210, "Новачок" тощо,

– зауважив журналіст.

Яковина сказав, що для всього світу це не дуже добре. Росія і Саудівська Аравія удвох можуть маніпулювати світовими цінами на нафту і псувати життя всяким західним лібералам, які весь час вчать їх жити.

Нагадаємо, що у Буенос-Айресі в рамках саміту "Великої двадцятки" канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним загострення ситуації в Азовському морі.

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 1 грудня 2018: