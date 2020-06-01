Бывший генпрокурор Юрий Луценко и его жена, экс-нардеп Ирина Луценко обнародовали декларацию о доходах. В ней отметили расходы на обучение сына Виталия в Оксфорде. А также организацию торжеств, дата которых совпадает с 55-летием экс-генпрокурора. Обе статьи расходов превысили 150 тысяч гривен.

Доходы и расходы семья Луценко обнародовала в электронной декларации.

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Недвижимое и Движимое имущество семьи Луценко

Чета владеет квартирой в Киеве, домом и земельным участком в Дубно (Ровненская область), гаражом, земельным участком, жилым домом и нежилым помещением в Киеве.

Также Луценко задекларировали ценные вещи: сумки, часы, ювелирные изделия, одежду, коллекции картин. Однако информации об их стоимости нет.

В автопарке политиков есть Mercedes-Benz 2017 года выпуска, Hyundai 2015 года, Mercedes-Benz 2017 года, а также Toyota 2012 года, которую похитили.

Деньги, сбережения

В целом Юрий Луценко в 2019 году задекларировал более 1 миллиона гривен доходов. Ирина Луценко – примерно 2,4 миллиона гривен.

Наличными и на счетах в банках семья имеет почти 2,7 миллиона гривен, более 257 тысяч долларов, более 64 тысяч евро и 1,2 тысячи фунтов стерлингов.

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Расходы супругов

Юрий Луценко указал две оплаты услуг (69 тысяч 735 гривен и 80 тысяч 265 гривен) для "организации торжественного мероприятия". Их осуществили 19 декабря 2019 года.

К слову, в декабре 2019 года СМИ сообщали, что экс-генпрокурор Юрий Луценко праздновал свое 55-летие в итальянском ресторане с работниками прокуратуры.

Его жена отметила, что потратила 154 тысячи гривен на оплату обучения сына Виталия в Оксфорде.