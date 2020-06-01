Колишній генпрокурор Юрій Луценко та його дружина, екснардепка Ірина Луценко оприлюднили декларацію про доходи. У ній зазначили видатки на навчання сина Віталія в Оксфорді. А також організацію урочистостей, дата яких збігається з 55-річчя ексгенпрокурора. Обидві статті видатків перевищили 150 тисяч гривень.

Доходи та витрати сім’я Луценків оприлюднила в електронній декларації.

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Нерухоме та Рухоме майно Луценків

Подружжя володіє квартирою у Києві, будинком та земельною ділянкою у Дубно (Рівненська область), гаражем, земельною ділянкою, житловим будинком та нежитловим приміщенням у Києві.

Також Луценки задекларували цінні речі: сумки, годинники, ювелірні вироби, одяг, колекції картин. Однак інформації щодо їхньої вартості немає.

В автопарку політиків є Mercedes-Benz 2017 року випуску, Hyundai 2015 року, Mercedes-Benz 2017 року, а також Toyota 2012 року, яку викрали.

Гроші, збереження

Загалом Юрій Луценко у 2019 році задекларував понад 1 мільйон гривень доходів. Ірина Луценко – приблизно 2,4 мільйона гривень.

Готівкою та на рахунках у банках сім’я має майже 2,7 мільйона гривень, понад 257 тисяч доларів, понад 64 тисячі євро та 1,2 тисячі фунтів стерлінгів.

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Витрати подружжя

Юрій Луценко вказав дві оплати послуг (69 тисяч 735 гривень і 80 тисяч 265 гривень) для "організації урочистого заходу". Їх здійснили 19 грудня 2019 року.

До слова, грудні 2019 року ЗМІ повідомляли, що ексгенпрокурор Юрій Луценко святкував своє 55-річчя в італійському ресторані з працівниками прокуратури.

Його дружина зазначила, що витратила 154 тисячі гривень на оплату навчання сина Віталія в Оксфорді.