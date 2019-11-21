Скільки ексгенпрокурор Луценко витратив на навчання у Великій Британії: сума вражає

Колишній голова Генеральної прокуратури Юрій Луценко за навчання у Великій Британії заплатив понад 154 тисячі гривень. Навчався експосадовець у Оксфорді.

Про це свідчить оновлена декларація за 2019 рік його дружини, експарламентарки Ірини Луценко, яку вона подала 20 листопада.

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Згідно з документом, оплата за навчання Юрія Луценка у Великій Британії становить 154 тисячі 392 гривні. Оплата здійснювалася з території України.

Крім того, з нематеріальних активів варто відзначити оплату медичних послуг з кардіореабілітації. За це Ірина Луценко загалом заплатила 151 тисячу 251 гривню. А на благодійність вона віддала 55,6 тисяч гривень.

Звідки ж у Луценко на це гроші

Згідно з декларацією, у 2019 році Ірина Луценко:

Працюючи депутаткою, заробила 388 тисячі 355 гривень.

Отримала понад 59 тисяч гривень як компенсацію за проїзд.

як компенсацію за проїзд. Майже 399 тисяч гривень отримала як компенсацію на ведення депутатської діяльності.

отримала як компенсацію на ведення депутатської діяльності. Отримал а 1,1 мільйона гривень від надання нерухомості в оренду. Орендарями виявилися громадянин Пейеті Удей Бхаскар, а також компанії "БЕЛ ФАМ" і "БЕЛ ФАМ ЕСТЕТІК". За інформацією ЗМІ, двома останніми володіють син і невістка експрокурора.

від надання нерухомості в оренду. Орендарями виявилися громадянин Пейеті Удей Бхаскар, а також компанії "БЕЛ ФАМ" і "БЕЛ ФАМ ЕСТЕТІК". За інформацією ЗМІ, двома останніми володіють син і невістка експрокурора. Отримала майже 136 тисяч гривень страхових виплат.

страхових виплат. Держава їй надала понад 31 тисячу гривень на відрядження.

Її чоловік Юрій Луценко, зі свого боку, працюючи на посаді генпрокурора, у 2019 році отримав 989 тисяч гривень. Також як проценти державний Експортно-імпортний банк йому виплатив майже 88 тисяч гривень.

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Чим зараз займаються Юрій і Ірина Луценки

Юрій Луценко

Юрій Луценко виїхав до Великої Британії в середині жовтня. Цікаво, що сталося це одразу після того, як НАБУ відкрило проти нього кримінальне провадження за підозрою у зловживанні владою. Якщо провину політика доведуть, йому загрожують виправні роботи або позбавлення волі від 3 до 12 років.

Повернувся Луценко до України на початку листопада нібито через стан здоров’я дружини. Згодом ексгенпрокурор заявив, що йде з політики. У майбутньому він планує займатися фондом підтримки української книги.

Ірина Луценко

Щодо Ірини Луценко, то вона неочікувано вирішила достроково припинити депутатські повноваження. Як пояснила політикиня такий крок, стан здоров'я їй не даэ можливості працювати у повну силу, а "відлежуватись за спинами команди не звикла".

Вона перенесла серйозну проблему з серцем. Такий діагноз не дозволяє працювати на виборців з повною віддачею, як вона це робила і в опозиції, і при владі,

– прокоментував ситуацію Юрій Луценко.

Місце Ірини Луценко у фракції "Європейська солідарність" має зайняти колишній очільник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.