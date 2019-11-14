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      Володимир В’ятрович – офіційно народний депутат: рішення ЦВК

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      ЦВК зареєструвала В’ятровича народним депутатом
      ЦВК зареєструвала В’ятровича народним депутатом / Getty images

      ЦВК зареєструвала Володимира В’ятровича народним депутатом від "Європейської солідарності". Йому поступилася місцем у Раді Наталія Бойко.

      Відповідні рішення ухвалили на засіданні ЦВК в четвер, 14 листопада. Це підтвердив і сам В’ятрович на своїй фейсбук-сторінці, опублікувавши фото.

      Що треба знати: В’ятрович стане нардепом – коротко про все, що відомо

      Так, ЦВК спершу ухвалила рішення про виключення з виборчого списку "Євросолідарності" Наталії Бойко у зв’язку заявою, яку вона подала перед цим. Бойко балотувалась під №24, а В’ятрович – наступний у списку.

      Є рішення ЦВК про визнання В’ятровича В.М. обраним народним депутатом,
      – написав він сам. 

      Сама Бойко пояснила свою відмову від мандата тим, що буде кориснішою, працюючи у "Нафтогазі", а не Верховній Раді. 

      В'ятрович – народний депутат: основне

      12 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від ЄС Ірини Луценко. Вона вирішала так сама, бо стан здоров'я "не давав можливості працювати у повну силу".

      Того ж дня В'ятрович підтвердив, що стане народним депутатом замість Луценко. Він написав у фейсбуці, що йде у політику, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся.

      І того ж таки дня розгорівся перший скандал навколо цього: начебто "слуга народу" Бужанський із матами погрожував В'ятровичу листом, та згодом виявилося, що це насправді пранкер Джокер написав В'ятровичу від імені Бужанського.

      Хто такий Володимир В'ятрович?

      • В’ятрович – історик, публіцист;
      • голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху у Львові;
      • член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького";
      • колишній директор архіву СБУ.
      • Захистив кандидатську дисертацію "Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи".
      • 25 березня 2014 року став директором Українського інституту національної пам'яті. Це центральний орган виконавчої влади, який займається відновленням та збереженням національної пам'яті. З посади голови Інституту В’ятровича звільнив у вересні Кабмін.
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      Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік
      сьогодні
      17096
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир В'ятрович Ірина Луценко Європейська солідарність
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