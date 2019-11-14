Володимир В’ятрович – офіційно народний депутат: рішення ЦВК
ЦВК зареєструвала Володимира В’ятровича народним депутатом від "Європейської солідарності". Йому поступилася місцем у Раді Наталія Бойко.
Відповідні рішення ухвалили на засіданні ЦВК в четвер, 14 листопада. Це підтвердив і сам В’ятрович на своїй фейсбук-сторінці, опублікувавши фото.
Що треба знати: В’ятрович стане нардепом – коротко про все, що відомо
Так, ЦВК спершу ухвалила рішення про виключення з виборчого списку "Євросолідарності" Наталії Бойко у зв’язку заявою, яку вона подала перед цим. Бойко балотувалась під №24, а В’ятрович – наступний у списку.
Є рішення ЦВК про визнання В’ятровича В.М. обраним народним депутатом,
– написав він сам.
Сама Бойко пояснила свою відмову від мандата тим, що буде кориснішою, працюючи у "Нафтогазі", а не Верховній Раді.
В'ятрович – народний депутат: основне
12 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від ЄС Ірини Луценко. Вона вирішала так сама, бо стан здоров'я "не давав можливості працювати у повну силу".
Того ж дня В'ятрович підтвердив, що стане народним депутатом замість Луценко. Він написав у фейсбуці, що йде у політику, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся.
І того ж таки дня розгорівся перший скандал навколо цього: начебто "слуга народу" Бужанський із матами погрожував В'ятровичу листом, та згодом виявилося, що це насправді пранкер Джокер написав В'ятровичу від імені Бужанського.
Хто такий Володимир В'ятрович?
- В’ятрович – історик, публіцист;
- голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху у Львові;
- член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького";
- колишній директор архіву СБУ.
- Захистив кандидатську дисертацію "Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи".
- 25 березня 2014 року став директором Українського інституту національної пам'яті. Це центральний орган виконавчої влади, який займається відновленням та збереженням національної пам'яті. З посади голови Інституту В’ятровича звільнив у вересні Кабмін.