Володимир В’ятрович – офіційно народний депутат: рішення ЦВК

ЦВК зареєструвала Володимира В’ятровича народним депутатом від "Європейської солідарності". Йому поступилася місцем у Раді Наталія Бойко.

Відповідні рішення ухвалили на засіданні ЦВК в четвер, 14 листопада. Це підтвердив і сам В’ятрович на своїй фейсбук-сторінці, опублікувавши фото.

Що треба знати: В’ятрович стане нардепом – коротко про все, що відомо

Так, ЦВК спершу ухвалила рішення про виключення з виборчого списку "Євросолідарності" Наталії Бойко у зв’язку заявою, яку вона подала перед цим. Бойко балотувалась під №24, а В’ятрович – наступний у списку.

Є рішення ЦВК про визнання В’ятровича В.М. обраним народним депутатом,

– написав він сам.

Сама Бойко пояснила свою відмову від мандата тим, що буде кориснішою, працюючи у "Нафтогазі", а не Верховній Раді.

В'ятрович – народний депутат: основне

12 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від ЄС Ірини Луценко. Вона вирішала так сама, бо стан здоров'я "не давав можливості працювати у повну силу".

Того ж дня В'ятрович підтвердив, що стане народним депутатом замість Луценко. Він написав у фейсбуці, що йде у політику, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся.

І того ж таки дня розгорівся перший скандал навколо цього: начебто "слуга народу" Бужанський із матами погрожував В'ятровичу листом, та згодом виявилося, що це насправді пранкер Джокер написав В'ятровичу від імені Бужанського.

Хто такий Володимир В'ятрович?