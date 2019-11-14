Владимир Вятрович – официально народный депутат: решение ЦИК

ЦИК зарегистрировала Владимира Вятровича народным депутатом от "Европейской солидарности". Ему уступила место в Раде Наталья Бойко.

Соответствующие решения приняли на заседании ЦИК в четверг, 14 ноября. Это подтвердил и сам Вятрович на своей странице в фейсбук, опубликовав фото.

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Так, ЦИК сначала приняла решение об исключении из избирательного списка "Евросолидарности" Натальи Бойко в связи заявлением, которое она подала перед этим. Бойко баллотировалась под №24, а Вятрович – следующий в списке.

Есть решение ЦИК о признании Вятровича В. М. избранным народным депутатом,

– написал он сам.

Сама Бойко объяснила свой отказ от мандата тем, что будет полезнее, работая в "Нафтогазе", а не Верховной Раде.

Вятрович – народный депутат: основное

12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от ЕС Ирины Луценко. Она решила так сама, потому что состояние здоровья "не давало возможности работать в полную силу".

В тот же день Вятрович подтвердил, что станет народным депутатом вместо Луценко. Он написал в фейсбуке, что идет в политику, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься.

И в тот же день разгорелся первый скандал вокруг этого: вроде бы "слуга народа" Бужанский с матами угрожал Вятровичу письмом, и впоследствии оказалось, что это на самом деле пранкер Джокер написал Вятровичу от имени Бужанского.

Кто такой Владимир Вятрович?