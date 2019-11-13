Бойко объяснила, почему уступила место в Раде Вятровичу

Ирина Луценко перестала быть депутатом по состоянию здоровья, заменить ее должна была следующая по списку кандидатов от "Европейской Солидарности" Наталья Бойко. Однако она заявила, что будет более полезной, работая в "Нафтогазе", чем в Верховной Раде.

Таким образом Наталья Бойко объяснила в своем фейсбуке, почему отказалась от депутатского мандата. И теперь в Раду попадает бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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"Я продолжаю свои энергетические будни: неизменные, но совсем не монотонные – я являюсь членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и помогаю с внедрением реформ своего государства", – написала Бойко.

Она подтвердила, что направила в ЦИК заявление об отказе от мандата народного депутата 12 ноября.

Я чувствую, что могу сейчас быть более полезной, помогая в реформах. Здесь (в "Нафтогазе" – 24 канал) я сейчас могу быть более эффективной и дальше профессионально развиваться в сфере энергетики,

– подытожила Бойко.

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12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от ЕС Ирины Луценко. Она решила так же, потому что состояние здоровья "не давало возможности работать в полную силу".

В тот же день Вятрович подтвердил, что станет народным депутатом вместо Луценко. Он написал в фейсбуке, что идет в политику, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься.

И в тот же день разгорелся первый скандал вокруг этого: вроде "слуга народа" Бужанский с матами угрожал Вятровичу письмом, и впоследствии оказалось, что это действительно пранкер Джокер написал Вятровичу от имени Бужанского.

Заметим, что у ЦИК есть 6 дней после получения прошение от ВР о досрочном прекращении полномочий для признания избранным народным депутатом следующего в партийном избирательном списке кандидата. Впрочем, по состоянию на вечер 12 ноября такое прошение в Комиссию не поступало.