Бойко пояснила, чому поступилася місцем в Раді В'ятровичу

Ірина Луценко припинила бути депутаткою за станом здоров'я, замінити її мала б наступна за списком кандидатів від "Європейської Солідарності" Наталія Бойко. Однак вона заявила, що буде більш корисною, працюючи у "Нафтогазі", аніж працюючи у Верховній Раді.

У такий спосіб Наталія Бойко пояснила у своєму фейсбуці, чому відмовилася від депутатського мандата. Тож тепер до Ради потрапляє колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

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"Я продовжую свої енергетичні будні: незмінні, але зовсім не монотонні – я є членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" і допомагаю з впровадженням реформ своїй державі", – написала Бойко.

Вона підтвердила, що скерувала до ЦВК заяву про відмову від мандата народного депутата 12 листопада.

Я відчуваю, що можу зараз бути більш корисною, допомагаючи у реформах. Тут (у "Нафтогазі" – 24 канал) я зараз можу бути більш ефективною і далі професійно розвиватися у сфері енергетики,

– підсумувала Бойко.

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12 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від ЄС Ірини Луценко. Вона вирішала так сама, бо стан здоров'я "не давав можливості працювати у повну силу".

Того ж дня В'ятрович підтвердив, що стане народним депутатом замість Луценко. Він написав у фейсбуці, що йде у політику, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся.

І того ж таки дня розгорівся перший скандал навколо цього: начебто "слуга народу" Бужанський із матами погрожував В'ятровичу листом, та згодом виявилося, що це насправді пранкер Джокер написав В'ятровичу від імені Бужанського.

Зауважимо, що ЦВК має 6 днів після отримання подання від ВР про дострокове припинення повноважень для визнання обраним народним депутатом наступного у партійному виборчому списку кандидата. Утім, станом на вечір 12 листопада таке подання до Комісії не надходило.