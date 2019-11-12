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      В'ятрович стане народним депутатом замість Луценко

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      Володимир В'ятрович пройде до парламенту замість Ірини Луценко
      Володимир В'ятрович пройде до парламенту замість Ірини Луценко / Getty Images

      Екскерівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович пройде до Верховної Ради за списком "Європейської солідарності" замість народної депутатки Ірини Луценко.

      Парламент 12 листопада достроково припинив повноваження депутатки Ірини Луценко на її ж прохання у зв’язку зі станом здоров’я.

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      В черзі за Іриною Луценко йшла Наталія Бойко. Щоб до парламенту замість неї зайшов Володимир В'ятрович, ця Наталія Бойко зняла кандидатуру і опинилася радником нашого прем'єра-міністра,
      – заявив з трибуни Ради нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

      Додамо, що Наталія Бойко була №24 у виборчому списку партії "Європейська солідарність" і, відповідно, першою в черзі серед тих, хто не пройшов до парламенту за підсумками дострокових виборів.

      Що відомо про Володимира В'ятровича та Інститут національної пам’яті?

      • В’ятрович – історик, публіцист;
      • голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху у Львові;
      • член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького";
      • колишній директор архіву СБУ.
      • Захистив кандидатську дисертацію "Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи".
      • 25 березня 2014 року став директором Українського інституту національної пам'яті. Це центральний орган виконавчої влади, який займається відновленням та збереженням національної пам'яті.

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      Серед головних досягнень В'ятровича на посаді голови Інституту:

      • запуск процесу декомунізації;
      • відкриття архівів КДБ та інших радянських спецслужб;
      • визнання ветеранів ОУН та УПА;
      • розширення можливості для реабілітації жертв репресій.

      З посади голови Інституту В’ятровича звільнив у вересні Кабмін. Сам В’ятрович пояснив, що таким чином завершилась каденція його роботи на цій посаді. Офіційно звільнення оформлене як таке, що відбулось за згодою сторін.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Європейська солідарність Ірина Луценко Володимир В'ятрович
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