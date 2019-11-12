Вятрович станет народным депутатом вместо Луценко

Экс-руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пройдет в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" вместо народного депутата Ирины Луценко.

Парламент 12 ноября досрочно прекратил полномочия депутата Ирины Луценко по ее же просьбе в связи с состоянием здоровья.

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В очереди за Ириной Луценко шла Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла кандидатуру и оказалась советником нашего премьер-министра,

– заявил с трибуны Рады нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Добавим, что Наталья Бойко была №24 в избирательном списке партии "Европейская солидарность" и, соответственно, первой в очереди среди тех, кто не прошел в парламент по итогам досрочных выборов.

Что известно о Владимире Вятровиче и Институте национальной памяти?

Вятрович – историк, публицист;

председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения во Львове;

член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого";

бывший директор архива СБУ;

защитил кандидатскую диссертацию "Заграничные рейды УПА в контексте реализации антитоталитарной национально-демократической революции народов Центрально-Восточной Европы";

25 марта 2014 года стал директором Украинского института национальной памяти. Это центральный орган исполнительной власти, который занимается восстановлением и сохранением национальной памяти.

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Среди главных достижений Вятровича на посту главы Института:

запуск процесса декоммунизации;

открытие архивов КГБ и других советских спецслужб;

признание ветеранов ОУН и УПА;

расширение возможности для реабилитации жертв репрессий.

С должности главы Института Вятровича уволил в сентябре Кабмин. Сам Вятрович объяснил, что таким образом завершилась каденция его работы на этом посту. Официально увольнение оформлено как такое, которое состоялось по соглашению сторон.