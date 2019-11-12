Вятрович станет народным депутатом вместо Луценко
Экс-руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пройдет в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" вместо народного депутата Ирины Луценко.
Парламент 12 ноября досрочно прекратил полномочия депутата Ирины Луценко по ее же просьбе в связи с состоянием здоровья.
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В очереди за Ириной Луценко шла Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла кандидатуру и оказалась советником нашего премьер-министра,
– заявил с трибуны Рады нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.
Добавим, что Наталья Бойко была №24 в избирательном списке партии "Европейская солидарность" и, соответственно, первой в очереди среди тех, кто не прошел в парламент по итогам досрочных выборов.
Что известно о Владимире Вятровиче и Институте национальной памяти?
- Вятрович – историк, публицист;
- председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения во Львове;
- член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого";
- бывший директор архива СБУ;
- защитил кандидатскую диссертацию "Заграничные рейды УПА в контексте реализации антитоталитарной национально-демократической революции народов Центрально-Восточной Европы";
- 25 марта 2014 года стал директором Украинского института национальной памяти. Это центральный орган исполнительной власти, который занимается восстановлением и сохранением национальной памяти.
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Среди главных достижений Вятровича на посту главы Института:
- запуск процесса декоммунизации;
- открытие архивов КГБ и других советских спецслужб;
- признание ветеранов ОУН и УПА;
- расширение возможности для реабилитации жертв репрессий.
С должности главы Института Вятровича уволил в сентябре Кабмин. Сам Вятрович объяснил, что таким образом завершилась каденция его работы на этом посту. Официально увольнение оформлено как такое, которое состоялось по соглашению сторон.