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      Вятрович станет народным депутатом вместо Луценко

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      Владимир Вятрович пройдет в парламент вместо Ирины Луценко
      Владимир Вятрович пройдет в парламент вместо Ирины Луценко / Getty Images

      Экс-руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пройдет в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" вместо народного депутата Ирины Луценко.

      Парламент 12 ноября досрочно прекратил полномочия депутата Ирины Луценко по ее же просьбе в связи с состоянием здоровья.

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      В очереди за Ириной Луценко шла Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла кандидатуру и оказалась советником нашего премьер-министра,
      – заявил с трибуны Рады нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

      Добавим, что Наталья Бойко была №24 в избирательном списке партии "Европейская солидарность" и, соответственно, первой в очереди среди тех, кто не прошел в парламент по итогам досрочных выборов.

      Что известно о Владимире Вятровиче и Институте национальной памяти?

      • Вятрович – историк, публицист;
      • председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения во Львове;
      • член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого";
      • бывший директор архива СБУ;
      • защитил кандидатскую диссертацию "Заграничные рейды УПА в контексте реализации антитоталитарной национально-демократической революции народов Центрально-Восточной Европы";
      • 25 марта 2014 года стал директором Украинского института национальной памяти. Это центральный орган исполнительной власти, который занимается восстановлением и сохранением национальной памяти.

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      Среди главных достижений Вятровича на посту главы Института:

      • запуск процесса декоммунизации;
      • открытие архивов КГБ и других советских спецслужб;
      • признание ветеранов ОУН и УПА;
      • расширение возможности для реабилитации жертв репрессий.

      С должности главы Института Вятровича уволил в сентябре Кабмин. Сам Вятрович объяснил, что таким образом завершилась каденция его работы на этом посту. Официально увольнение оформлено как такое, которое состоялось по соглашению сторон.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Владимир Вятрович Ирина Луценко Европейская солидарность
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