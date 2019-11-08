Рябошапка зробив за два місяці в рази більше, ніж Луценко за три роки, – експерт

Про напад невідомих на себе, про переатестацію прокурорів, про роботу генпрокурора Руслана Рябошапка та про звільнення Сергія Горбатюка – в ефірі 24 каналу розповів експерт в сфері антикорупційної політики, засновник неурядової організації Statewatch, а також член кадрової комісії в ГПУ Олександр Лємєнов.

Що відомо про напад на активіста Лємєнова

– Потрібно терпіти цю ношу, яка в нас зараз є. І, вочевидь, це та ціна, яку ми маємо сплачувати за нову Україну.

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– Я зранку, як і 2 дні напередодні, вийшов з дому о 7:45 для того, аби взяти участь у переатестації прокурорів ГПУ, оскільки я входжу до кадрової комісії. Десь посередині дороги між мої будинком та станцією метро на мене ззаду накинулися два чоловіки. Вони відразу почали бити в голову і заприскали мені очі газовим балончиком. Вочевидь, це той балончик, який згодом знайшли працівники поліції.

– Я дуже хвилювався, щоб з очима все було добре. А так, лице – ну, видно, але це зійде і ми далі будемо боротися.

З чим може бути пов’язаний напад?

– Це могло бути цікаво багатьом людям насправді. Тому що мені скидали, як прокурори внутрішньої групи дуже "підтримували мене" і висміювали цю ситуацію. Вочевидь, їм в кайф, що члена конкурсної комісії та представника громадськості отак побили. З іншого боку, я не здивований абсолютно ситуацією, тому що я не один і мені себе не шкода.

І я б дуже хотів, аби на цьому була крапка і на цьому все закінчилося, адже замість мене могла бути інша людина. Але цю всю череду потрібно зупинити, адже ми чітко бачимо, що не були розслідувано відповідні справи і лише там, де вже скандал – як щодо Катерини Гандзюк, де спіймали виконавців, але досі не сидять замовники. Тому сподіваюся, що цю справу теж розслідували.

– Ми маємо розуміти, що цю плеяду потрібно закінчувати, тому що безкарність породжує ще більші злочини. Якщо ці люди будуть відчувати, що вони можуть творити все, що завгодно, то вони будуть лише нагнітати.

Про роботу генпрокурора Руслана Рябошапки

– В мене немає до нового генерального прокурора претензій, тому що він зробив за ці два місяці в рази більше, ніж Юрій Луценко за три роки, в позитивному контексті. Наприклад, ним були підготовлені нормальні подання, не такі кривокособокі як раніше, а які не розвалюються навіть на етапі заслуховування в профільному комітеті.



Генпрокурор Руслан Рябошапка

– По-друге, він дійсно намагається зрозуміти ті проблеми, які стоять в контексті реформування органів кримінальної юстиції – всіх органів правопорядку, таких як НАБУ, БФР, СБУ, ГПУ тощо. Він чітко розуміє, що не треба патякати язиком, а треба працювати. Тому мені як прокурор значно більше подобається Рябошапка, ніж всі, хто був раніше.

– Між тим, його також потрібно контролювати і підказувати йому. А контролювати його буде громадськість, яка переймається реформами органів прокуратури. Щоб зрозуміти, чи ефективно працює Рябошапка, потрібно близько року, тобто перші висновки ми зможемо сказати десь влітку 2020 року.

Про звільнення Сергія Горбатюка

Сергій Горбатюк, який розслідував справи розстрілів на Майдані, буде оскаржувати своє звільнення з Генеральної прокуратури в суді та проситиме поновити його на посаді. Олександр Лємєнов позитивно відреагував на це.

– Відбулося наступне: що Горбатюк, що Рябошапка визнають, що перший не подав заяву встановленого зразку і, як наслідок, він був недопущений до атестації.



Сергій Горбатюк

– На мою думку, для Горбатюка це, як для мене піти купити пляшку води – взагалі не проблема. Горбатюк пройшов би всі ці тести. Він каже, що на співбесіді його б завалили. Та хто б під камеру валив Горбатюка – людину, яка себе зарекомендувала. І він би міг бути процесуальним керівником. Прокуратура ж втрачає слідство. Його буде вести ДБР.

– Між тим Горбатюк пішов на конфлікт. Я ще міг його зрозуміти, коли він йшов на конфлікт з Юрієм Луценком. Навіщо йти на конфлікти з Рябошапкою? З Горбатюком, як мені відомо, два місяці вели перемовини і чітко пропонували йому подаватися і запевняли, що все буде добре. У тестах неможливо "нахімічити", бо вони на комп’ютерах. Мені здається, що прокурор з двома-трьома роками досвіду може це скласти.

Про переатестацію прокурорів

– За моєю інформацією, до 4% не пройшло другий етап – general skills. А на першому етапі не пройшло близько 30%. Проте там частина людей подала заяви у зв’язку з хворобами і тому для них перенесли. Як наслідок, на третій етап співбесіди прийде близько 700 осіб. З них ще може 100 відсіється.

– Нам розповідали: о, ви започаткували реформу Генпрокуратури, хто буде працювати і так далі. А зрештою бачимо, що навіть 30% досягаємо. Не буде такого, що не буде кому працювати. Після відсіювання буде ще донабір.

Зазначимо, що Олександр Лємєнов не виступає офіційним джерелом, він висловив власну думку щодо кількості прокурорів ,які пройдуть переатестацію.

Що відомо про переатестацію прокурорів?Атестація стартує з 21 жовтня і складатиметься з перевірки знань прокурорів та співбесіди. Перевірку знань пройдуть прокурори всієї країни за допомогою комп’ютерної техніки. Буде встановлено певний прохідний бал, набравши який, прокурор може пройти до наступного етапу.



Щодо другого етапу – співбесіди, то її до кінця року пройдуть прокурори, які претендують на посади в Офісі генерального прокурора. Планується, що він запрацює з 1 січня і туди призначать переможців конкурсу. Співбесіди включатимуть перевірку професійних здібностей і доброчесності прокурора.



Співбесіди проводитиме комісія у складі 6 осіб: трьох делегує генпрокурор Руслан Рябошапка, інших – громадянське суспільство і міжнародні організації. При цьому комісія братиме до уваги інформацію про прокурорів від анонімів, яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню.