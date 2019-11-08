Рябошапка сделал за два месяца в разы больше, чем Луценко за три года, – эксперт

О нападении неизвестных на себя, о переаттестации прокуроров, о работе генпрокурора Руслана Рябошапка и об увольнении Сергея Горбатюка – в эфире 24 каналу рассказал эксперт в области антикоррупционной политики, основатель неправительственной организации Statewatch, а также член кадровой комиссии в ГПУ Александр Леменов.

Что известно о нападении на активиста Леменова

– Нужно терпеть эту ношу, которая у нас сейчас есть. И, очевидно, это та цена, которую мы должны платить за новую Украину.

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– Я утром, как и 2 дня ранее, вышел из дома в 7:45 для того, чтобы принять участие в переаттестации прокуроров ГПУ, поскольку я вхожу в кадровую комиссию. Где-то посередине дороги между моим домом и станцией метро на меня сзади набросились двое мужчин. Они сразу начали бить в голову и распылили мне в глаза газовым баллончиком. Очевидно, это тот баллончик, который впоследствии нашли работники полиции.

– Я очень волновался, чтобы с глазами все было хорошо. А так, лицо – ну, видно, но это сойдет и мы дальше будем бороться.

С чем может быть связано нападение?

– Это могло бы быть интересно многим людям на самом деле. Потому что мне сбрасывали, как прокуроры внутренней группы очень "поддерживали меня" и высмеивали эту ситуацию. Очевидно, им в кайф, что члена конкурсной комиссии и представителя общественности так избили. С другой стороны, я не удивлен абсолютно ситуацией, потому что я не один и мне себя не жалко.

И я бы очень хотел, чтобы на этом была точка и на этом все закончилось, ведь вместо меня мог быть другой человек. Но это все стадо нужно остановить, ведь мы четко видим, что не были расследованы соответствующие дела и только там, где уже скандал – как относительно Екатерины Гандзюк, где поймали исполнителей, но до сих пор не сидят заказчики. Поэтому надеюсь, что это дело тоже расследовали.

– Мы должны понимать, что эту плеяду нужно заканчивать, потому что безнаказанность порождает еще большие преступления. Если эти люди будут чувствовать, что они могут творить все, что угодно, то они будут только нагнетать.

О работе генпрокурора Руслана Рябошапки

– У меня нет к новому генеральному прокурору претензий, потому что он сделал за эти два месяца в разы больше, чем Юрий Луценко за три года, в положительном контексте. Например, им были подготовлены нормальные представления, не такие кривокособокие как раньше, а которые не разваливаются даже на этапе заслушивания в профильном комитете.



Генпрокурор Руслан Рябошапка

– Во-вторых, он действительно пытается понять те проблемы, которые стоят в контексте реформирования органов уголовной юстиции – всех органов правопорядка, таких как НАБУ, БФР, СБУ, ГПУ и тому подобное. Он четко понимает, что не надо болтать языком, а надо работать. Поэтому мне как прокурор гораздо больше нравится Рябошапка, чем все, кто был раньше.

– Между тем, его также нужно контролировать и подсказывать ему. А контролировать его будет общественность, которая занимается реформами органов прокуратуры. Чтобы понять, эффективно ли работает Рябошапка, нужно около года, то есть первые выводы мы сможем сказать где-то летом 2020 года.

Об увольнении Сергея Горбатюка

Сергей Горбатюк, который расследовал дела расстрелов на Майдане, будет оспаривать свое увольнение из Генеральной прокуратуры в суде и просить восстановить его в должности. Александр Леменов положительно отреагировал на это.

– Произошло следующее: что Горбатюк, что Рябошапка признают, что первый не подал заявление установленного образца и, как следствие, он не был допущен к аттестации.



Сергей Горбатюк

– Я думаю, для Горбатюка это, как мне пойти купить бутылку воды – вообще не проблема. Горбатюк прошел бы все эти тесты. Он говорит, что на собеседовании его бы завалили. И кто бы под камеру валил Горбатюка – человека, который себя зарекомендовал. И он бы мог быть процессуальным руководителем. Прокуратура же теряет следствие. Его будет вести ГБР.

– Между тем Горбатюк пошел на конфликт. Я еще мог его понять, когда он шел на конфликт с Юрием Луценко. Зачем идти на конфликты с Рябошапкой? С Горбатюком, как мне известно, два месяца вели переговоры и четко предлагали ему подаваться и уверяли, что все будет хорошо. В тестах невозможно "нахимичить", потому что они на компьютерах. Мне кажется, что прокурор с двумя-тремя годами опыта может это сдать.

О переаттестации прокуроров

– По моей информации, до 4% не прошли второй этап – general skills. А на первом этапе не прошло около 30%. Однако там часть людей подала заявления в связи с болезнями и поэтому для них перенесли. Как следствие, на третий этап собеседования придет около 700 человек. Из них еще может 100 отсеется.

– Нам рассказывали: о, вы начали реформу Генпрокуратуры, кто будет работать и так далее. А в конечном итоге видим, что даже 30% достигаем. Не будет такого, что некому будет работать. После отсеивания будет еще донабор.

Отметим, что Александр Леменов не выступает официальным источником, он выразил собственное мнение относительно количества прокуроров, которые пройдут переаттестацию.

Что известно о переаттестации прокуроров?Аттестация стартует с 21 октября и будет состоять из проверки знаний прокуроров и собеседования. Проверку знаний пройдут прокуроры всей страны с помощью компьютерной техники. Будет установлен определенный проходной балл, набрав который, прокурор может пройти в следующий этап.



Что касается второго этапа – собеседования, то его до конца года пройдут прокуроры, претендующие на должности в Офисе генерального прокурора. Планируется, что он заработает с 1 января и туда назначат победителей конкурса. Собеседования будут включать проверку профессиональных способностей и добродетели прокурора.



Собеседования будет проводить комиссия в составе 6 человек: трех делегирует генпрокурор Руслан Рябошапка, остальных – гражданское общество и международные организации. При этом комиссия будет принимать во внимание информацию о прокурорах от анонимов, которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению.