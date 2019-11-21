Сколько экс-генпрокурор Луценко потратил на обучение в Великобритании: сумма впечатляет

Бывший председатель Генеральной прокуратуры Юрий Луценко за обучение в Великобритании заплатил более 154 тысяч гривен. Учился экс-чиновник в Оксфорде.

Об этом свидетельствует обновленная декларация за 2019 год его жены, экс-парламентария Ирины Луценко, которую она подала 20 ноября.

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Согласно документу, оплата за обучение Юрия Луценко в Великобритании составляет 154 тысячи 392 гривны. Оплата осуществлялась с территории Украины.

Кроме того, с нематериальных активов стоит отметить оплату медицинских услуг по кардиореабилитации. За это Ирина Луценко вообще заплатила 151 тысячу 251 гривну. А на благотворительность она отдала 55,6 тысячи гривен.

Откуда же у Луценко на это деньги

Согласно декларации, в 2019 году Ирина Луценко:

Работая депутатом, заработала 388 тысяч 355 гривен .

. Получила более 59 тысяч гривен в качестве компенсации за проезд.

в качестве компенсации за проезд. Почти 399 тысяч гривен получила в качестве компенсации на ведение депутатской деятельности.

получила в качестве компенсации на ведение депутатской деятельности. Получила 1,1 миллиона гривен от предоставления недвижимости в аренду. Арендаторами оказались: гражданин Пейети Удей Бхаскар, а также компании "БЕЛ ФАМ" и "БЕЛ ФАМ ЭСТЕТИК". По информации СМИ, двумя последними владеют сын и невестка экс-прокурора.

от предоставления недвижимости в аренду. Арендаторами оказались: гражданин Пейети Удей Бхаскар, а также компании "БЕЛ ФАМ" и "БЕЛ ФАМ ЭСТЕТИК". По информации СМИ, двумя последними владеют сын и невестка экс-прокурора. Получила почти 136 тысяч гривен страховых выплат.

страховых выплат. Государство ей предоставило более 31 тысячи гривен на командировку.

Ее муж Юрий Луценко, со своей стороны, работая в должности генпрокурора, в 2019 году получил 989 тысяч гривен. Также как проценты государственный Экспортно-импортный банк ему выплатил почти 88 тысяч гривен.

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Чем сейчас занимаются Юрий и Ирина Луценко

Юрий Луценко

Юрий Луценко выехал в Великобританию в середине октября. Интересно, что произошло это сразу после того, как НАБУ открыло против него уголовное производство по подозрению в злоупотреблении властью. Если вину политика докажут, ему грозят исправительные работы или лишение свободы от 3 до 12 лет.

Вернулся Луценко в Украину в начале ноября якобы из-за состояния здоровья жены. Впоследствии экс-генпрокурор заявил, что уходит из политики. В будущем он планирует заниматься фондом поддержки украинской книги.

Ирина Луценко

Что касается Ирины Луценко, то она неожиданно решила досрочно прекратить депутатские полномочия. Как пояснила политик такой шаг, состояние здоровья ей не дает возможности работать в полную силу, а "отлеживаться за спинами команды не привыкла".

Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции, и при власти,

– прокомментировал ситуацию Юрий Луценко.

Место Ирины Луценко во фракции "Европейская солидарность" должен занять бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.