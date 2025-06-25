Две бригады Нацгвардии получили 1700 БпЛА от киевлян, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам очередную партию помощи от общины столицы. Две бригады НГУ получили 1700 БпЛА от киевлян.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграмм-канале, пишет 24 Канал.

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Община за год отправила более 20 тысяч БпЛА

От общины столицы передал бойцам Нацгвардии Украины на самые горячие направления фронта очередную партию помощи. 25 Киевская бригада им. князя Аскольда НГУ получила 700 FPV-дронов различных типов (в частности, ночные и дневные). Также сегодня еще 1000 FPV-дронов различных типов поехали на фронт к бойцам 27-й Печерской бригады НГУ,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что с начала 2025 года из городского бюджета 25-й бригаде НГУ выделено на оснащение и насущные потребности 70 миллионов гривен, а 27-й бригаде – 95 миллионов гривен.

"Напомню, всего с начала года от громады отправили на передовую более 20 000 БпЛА различных типов. Община Киева помогала и продолжает помогать нашим защитникам!" – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года столица направила на поддержку сил безопасности и обороны уже 6 миллиардов гривен.

Также сообщалось, что Виталий Кличко поручил увеличить помощь защитникам еще на 2 миллиарда гривен. По словам мэра, соответствующий проект решения Киевсовета должен быть вынесен на голосование в ближайшее время.