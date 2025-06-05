Подростки сфотографировались на памятнике жертвам Голодомора: полиция начала проверку

В сети появилась информация о фото девушек на памятнике жертвам Голодомора. Подростки якобы записывали видео под российскую музыку.

В связи с этим правоохранители начали проверку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что об этом известно

Во время мониторинга социальных сетей в четверг, 5 июня, в одном из телеграмм-каналов, правоохранители обнаружили соответствующую информацию.

Две девушки сфотографировались на памятнике жертвам Голодомора. Кроме того, в публикации указано, что подростки якобы записывали видео под музыку оккупанта,

– говорится в сообщении.

На фоне этого работники полиции внесли сведения в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Продолжается проверка и установление лиц участников вышеупомянутого инцидента.

К слову, недавно был еще один подобный инцидент, в телеграмм-каналах распространялись видео, на котором 10 школьников пели русские песни с ненормативной лексикой в туалете учебного заведения и снимали свое выступление на телефон.