Россия отличается от многих цивилизованных стран, в частности, диктаторской формой правления. Однако сейчас страной-агрессором руководит не только Путин. Об этом 24 Каналу сказал доктор исторических наук Юрий Фельштинский, отметив, что в России есть 2 влиятельные структуры.
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Не только Путин
Как отметил Фельштинский, когда человек руководит 20 лет, то постепенно перестает на себя смотреть как на ставленника и параллельно усиливается система управления, которая может стать главной – аппарат президента.
На сегодня в России есть две системы управления. Одна управляет открыто – аппарат президента, во главе которого стоит Путин, бывший руководитель ФСБ и ведомство ФСБ, которым руководит коллегия.
Совет Безопасности в России всегда был символическим органом и не участвовал в управлении государством. Есть еще кабинет министров. Кстати, сейчас все министры, наверное, нервно ждут новые назначения, ведь не понимают, останутся ли на своих постах, или все же будут сняты,
– сказал доктор исторических наук.
Одной из важнейших является должность премьер-министра, ведь по российской конституции в случае, если что-то происходит с президентом, исполняющим обязанности президента становится премьер-министр.
"Это именно то, как Путин пришел к власти. Поэтому должность премьер-министра с этой точки зрения является крайне важной. А вообще, кабинет министров по традиции в России не имеет отношения к политическим решениям", – добавил Фельштинский.
Что происходит в России
- ФСБ запретила российским чиновникам, депутатам и работникам госструктур выезд за границу даже в "дружественные" страны. Спецслужбы считают, что чиновники невольно могут разгласить государственные секреты или их задержат и предложат сделку, чтобы раскрыть "тайны".
- Заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его друга отправили в СИЗО. Обоих обвиняют в получении крупной суммы взятки. Соратника Шойгу держат под стражей до 23 июня 2024 года.
- В то же время в Орской области России никак не могут обуздать последствия прорыва дамбы, который произошел 5 апреля. Однако Путин решил только сейчас провести совещание по катастрофе.