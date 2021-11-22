Две области Украины покинут красную зону, – Ляшко
Источник:Минздрав Украины
Министр здравоохранения заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась в некоторых регионах. Так, во Львовской и Луганской областях уже вскоре ослабят ограничения.
Когда области перестанут быть "красными"
Третью неделю подряд фиксируют недельное уменьшение количества новых больных коронавирусом, а также показатель госпитализаций. Об этом Виктор Ляшко сказал на брифинге 22 ноября.
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По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Потому на этой неделе будем инициировать заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям,
– подчеркнул Ляшко.
Заметим, 19 ноября глава Минздрава говорил, что Украина миновала пик третьей волны пандемии. За последние 11 недель медики впервые 2 недели подряд зафиксировали снижение количества новых больных, госпитализаций и летальных исходов. Однако Ляшко призвал не расслабляться, поскольку повторная вспышка может начаться в любой момент.
Ситуация с коронавирусом в Украине: последние новости
- В Украине уже несколько дней подряд число выздоровевших от COVID-19 превышает показатель новых больных. Так, за сутки 21 ноября вирус подхватили 7 464 человека, среди них 579 – дети.
- Также известно, что 10 540 больных выздоровели, а 326 – к сожалению, умерли.
- Больше всего заражений коронавирусом обнаружили в Днепропетровской области – 864.
- В то же время темпы вакцинации замедлились. За сутки привились меньше 100 тысяч человек. Большинство из них вернулись за второй дозой.
- Сейчас в красной зоне находятся 19 областей Украины. Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что вскоре в столице могут ослабить ограничения.