В целом жители эвакуированного подъезда находятся в шоковом состоянии. Сейчас с людьми работают психологи.

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Дверь в комнату пришлось выбивать

Мужчина Константин проживает на третьем этаже дома. Он рассказал, что наибольшему удару подверглась комната его 12-летнего сына. К счастью, ребенок не пострадал. Обе машины семьи, его и жены, полностью разбиты.

В квартире у нас куча дыма и вонь газа или пыли, мы не могли понять. Ребенок спал в другой комнате, а мы с женой в соседней. Все попадало. И шкаф купе и у ребенка заблокировались двери,

– поделился мужчина.

Супруги не могли добраться до мальчика, поэтому пришлось ломать дверь в детскую комнату. После этого на ребенка накинули куртку, а тогда сразу выбежали на улицу.

Мужчина не знает еще, где он с родными будет жить. Сейчас семья находится в пункте обогрева.

Мужчина выбивал дверь в комнату сына / Фото общественное

Было ощущение как будто взорвали авто

Жительница соседнего, четвертого подъезда, Раиса Николаевна подумала, что кто-то взорвал авто.

В половине четвертого как бабахнуло, у меня сразу начало трещать окно. Все машины начали сигналить. Я в окно глянула – нет,

– сказала женщина.

В квартире спала ее внучка, которую в момент взрыва, по ее словам, аж подбросило.

После инцидента женщина вышла на улицу, туда все начали съезжаться, выбегать. Взрыв такой, что даже в соседних домах повылетали окна. В квартире гражданки Раисы следствием инцидента является лишь разбитое окно.

У женщины повреждено только окно / Фото Суспільне

Обратите внимание! Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что шесть семей – 14 граждан и 3 несовершеннолетних детей – переселят в одно из общежитий города. Другие жители разрушенного дома сейчас будут проживать у родных.

Взрыв в Запорожье: что известно

Примерно в 04:00 28 января в одном из жилых домов в Запорожье прогремел мощный взрыв. Трагедию вызвала газовоздушная смесь.

Жителям оказывали помощь спасатели.

В результате трагедии погибла пожилая женщина. Еще трое пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Из дома пришлось эвакуировать людей.

Взрыв разрушил несущие элементы в пределах одного подъезда, повреждены 7 квартир.

Взрыв в доме в Запорожье: смотрите видео