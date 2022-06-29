Двери дальше открыты: Столтенберг избежал ответа о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ

Генсек НАТО затруднился ответить прямо на вопрос, может ли Украина стать членом Альянса по ускоренной процедуре, как Финляндия и Швеция.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопросы журналистов, может ли Украина стать членом Альянса по ускоренной процедуре без получения ПДЧ – План действий по членству в НАТО. По этой процедуре в Альянс вошли Финляндия и Швеция.

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Столтенберг в среду, 29 июня, ушел от ответа на вопрос, возможно ли такое ускоренное вступление Украины в НАТО, когда закончится война. Об этом сообщил корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.

Ранее, в среду, 29 июня на состоявшемся в Мадриде саммите НАТО лидеры Североатлантического Альянса официально пригласили Швецию и Финляндию к присоединению к НАТО.

Процесс был заторможен из-за требований со стороны Турции. Однако это удалось устроить накануне – и Финляндия со Швецией получили членство в НАТО.

Обе скандинавские страны подали заявки на вступление в середине мая и их процесс присоединения считается удивительно быстрым. Швеция и Финляндия идут в НАТО без выполнения Плана действий по членству.

Йенс Столтенберг не захотел отвечать, сможет ли Украина так же вступить в НАТО без получения ПДЧ.

Мы сегодня продемонстрировали, что двери НАТО остаются открытыми,

– сказал он, имея в виду приглашение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

По словам Столтенберга, фокус НАТО состоит в том, чтобы поддержать Украину на поле боя и укрепить ее позицию на потенциальных переговорах с Россией. Он подчеркнул готовность союзных государств к длительной поддержке Украины в войне.

Войны непредсказуемы, но мы должны быть готовы к долгому пути,

– подытожил он.

Турция препятствовала вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Турция, длительно заявлявшая, что выступит против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, 28 июня подписала с обеими странами меморандум. В частности, в нем говорится о борьбе с террористическими организациями и отмене санкций против Анкары по оружию.

Ранее Турция на разных уровнях (включая президента Реджепа Эрдогана) заявляла, что выступит против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, если они не выполнят ее требования. В частности, обе страны поддерживают организации, которые в Анкаре считают террористическими.

Однако перед Мадридским саммитом НАТО Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум. По информации Reuters, это произошло после 4 часов переговоров. Теперь обе страны могут присоединиться к НАТО.

Снятие вето Турцией и последующее присоединение Финляндии и Швеции к НАТО укрепят реакцию Североатлантического союза на Россию, особенно в Балтийском море. Ведь членство обеих стран даст ему военное преимущество. В то же время Норвегия, Дания, Эстония, Латвия и Литва уже являются членами НАТО.

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