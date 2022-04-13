"Двигались на прорыв": в Донецкой области ВСУ уничтожили два вражеских танка

В Донецкой области украинские защитники уничтожили два вражеских танка, которые пытались совершить прорыв.

Два российских танка последовали за российским кораблем

Похвастались новой победой и опубликовали соответствующее видео военные боевой группы К-2 54-й отдельной механизированной бригады.

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Где-то на территории Донецкой области орки двигались колоннами в нашу сторону. Пытались осуществить прорыв, но попалась на их пути боевая группа К2,

– говорится в сообщении военных.

Поэтому защитники "немного поработали" и уничтожили 2 вражеских танка.

К слову, по данным Генштаба, по состоянию на 13 апреля в Донецкой области и на Юге российские оккупанты уже готовы к наступлению.

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