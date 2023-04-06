Впрочем, захватчики и не догадываются, что за всеми их действиями наблюдают украинские партизаны. Более того, агенты движения "Атеш" присутствуют на строительстве обороны по всему полуострову.

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Партизаны присутствуют на строительстве обороны по всему Крыму

В партизанском движении "Атеш" заявили, что их агенты присутствуют на строительстве фортификационных построек по всему Крыму. В частности, оккупанты в Армянске, по их данным, спешат подготовить оборонительные сооружения к приходу ВСУ.

Однако они не знали, что за всем этим изнутри наблюдается подполье. Украинские силы знают о них и их планах все, поэтому оборона не сработает.

"Атеш" – среди вас!,

– напомнили оккупантам партизаны.

Украинские партизаны следят за оккупантами в Крыму / Фото движения "Атеш"

"Атеш" — партизанское движение, действующее на территории временно оккупированных территорий Украины, а также России. Его создали украинцы и крымские татары в сентябре 2022 как ответ на российское вторжение. (Информация из открытых источников)

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Движение "Атеш" внимательно наблюдает за российскими захватчиками