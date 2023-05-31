Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал. Он напомнил, что движение по мосту было приостановлено днем в понедельник.
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Какие были разрушения
В результате атаки была повреждена часть дорожного покрытия – его уже отремонтировали соответствующие службы. А также восстановлены сети освещения, которые тоже были повреждены из-за падения обломков ракеты.
Сейчас новый асфальт отстаивается и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт,
– говорится в сообщении.
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Ракетный удар по столице 29 мая: что известно
- После ночных обстрелов Россия нанесла ракетный удар по Киеву днем 29 мая. После обеда раздались звуки воздушной тревоги и почти сразу слышались первые взрывы. В КМВА отметили, что работает ПВО. Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и сообщил, что они были зафиксированы в центральной части города.
- В частности, в Оболонском районе часть вражеской ракеты упала на проезжую часть. Спасительно-пожарные службы оперативно ликвидировали возгорание.
- Также обломки упали в Подольском и Деснянском районах. Их обнаружили на территории одного из парков. Всего в Киеве зафиксировали 6 обломков ракет.
- В результате ракетной атаки известно о пострадавшем в Подольском районе. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
- В Воздушных силах Украины сообщили, что враг бил "Искандерами" с севера России. Спикер Юрий Игнат не отмечал тип вооружения. Впрочем, сказал, что есть разные модификации: "Искандер-М" – баллистическая ракета и "Искандер-К" – крылатая ракета.