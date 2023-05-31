Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал. Он напомнил, что движение по мосту было приостановлено днем в понедельник.

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Какие были разрушения

В результате атаки была повреждена часть дорожного покрытия – его уже отремонтировали соответствующие службы. А также восстановлены сети освещения, которые тоже были повреждены из-за падения обломков ракеты.

Сейчас новый асфальт отстаивается и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт,

– говорится в сообщении.

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