Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал. Він нагадав, що рух мостом було припинено вдень у понеділок.

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Які були руйнування

Внаслідок атаки була пошкоджена частина дорожнього покриття – її вже відремонтували відповідні служби. А також відновлено мережі освітлення, які теж були пошкоджені через падіння уламків ракети.

Зараз новий асфальт відстоюється і за кілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий,

– зазначається у повідомленні.

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