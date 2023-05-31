Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал. Він нагадав, що рух мостом було припинено вдень у понеділок.
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Які були руйнування
Внаслідок атаки була пошкоджена частина дорожнього покриття – її вже відремонтували відповідні служби. А також відновлено мережі освітлення, які теж були пошкоджені через падіння уламків ракети.
Зараз новий асфальт відстоюється і за кілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий,
– зазначається у повідомленні.
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Ракетний удар по столиці 29 травня: що відомо
- Після нічного обстрілу Росія завдала ракетного удару по Києву вдень 29 травня. По обіді пролунали звуки повітряної тривоги і майже одразу чулися перші вибухи. У КМВА зазначили, що працює ППО. Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи та повідомив, що їх зафіксували в центральній частині міста.
- Зокрема, в Оболонському районі частина ворожої ракети впала на проїжджу частину. Рятувально-пожежні служби оперативно ліквідували загорання.
- Також уламки впали в Подільському районі та Деснянському. Їх знайшли на території одного з парків. Загалом у Києві виявили 6 уламків ракет.
- Внаслідок ракетної атаки відомо про постраждалого в Подільському районі. Йому оперативно надали медичну допомогу та ушпиталили.
- У Повітряних силах України повідомили, що ворог бив "Іскандерами" з півночі Росії. Речник Юрій Ігнат не наголошував на типі озброєення. Утім, зазначив, що є різні модифікації: "Іскандер-М" – балістична ракета та "Іскандер-К" – крилата ракета.