Движение по Южному мосту в Киеве ограничено после атаки

В ночь на 22 октября Россия нанесла массированную атаку по Киеву. В настоящее время движение по Южному мосту ограничено.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГГА.

Что известно о повреждениях

В результате российского обстрела повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.

В связи с этим на мосту ограничено движение транспорта в направлении с правого на левый берег.

Просим учитывать это при планировании своего маршрута,

– написали в КГГА.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, что первая баллистика полетела в Киев еще поздно вечером 22 октября.

В результате атаки по состоянию на 6:05 в столице пострадали 15 человек. В частности, двое детей по 15 лет. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц.

Фиксируется ряд разрушений. В частности, в Печерском районе повреждено здание станции скорой помощи. Также в результате обстрела повреждения получили 6 автомобилей скорой помощи. Среди медицинских работников пострадавших нет.

А в Дарницком районе произошло попадание на территорию объекта транспортной инфраструктуры.