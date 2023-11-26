Оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту: в Севастополе объявляли воздушную тревогу
Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту. Россияне объявляли воздушную тревогу и жаловались на "ракетную атаку".
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Воздушная тревога в Севастополе объявлена около 10:11, передает 24 Канал.
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В Крыму тревожное утро
Около 10:06 во временно оккупированном Крыму заявили о "ракетной опасности". Поэтому оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, а позже – объявили воздушную тревогу.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто,
– сообщили оккупанты.
Российские телеграм-каналы информируют об остановке движения на мосту / Скриншот
К слову, местные телеграм-каналы также пишут, что в Севастополе раздался ряд мощных взрывов. Между тем, оккупанты традиционно заявляют, что якобы "все сбили". Россияне в очередной раз заявляют об "успешной работе", впрочем, мы знаем немало примеров, когда оккупанты "ликвидируют цели" собственной же техникой или "останавливают дроны" бортами судов Черноморского флота.
В настоящее время воздушную тревогу в Севастополе отменили. Оккупанты также заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту.
Взрывы в Крыму – явление привычное
- В ночь на 24 ноября во временно оккупированном Джанкое раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов. Известно, что взрывы прогремели на территории воинской части. Как следствие – уничтожена система ПВО оккупантов, радиолокационное оборудование и личный состав российских военных. Как отмечали в партизанском движении "Атеш", враг к ночи вывозил тела погибших.
- Накануне, 23 ноября, неспокойно было возле военного аэродрома оккупантов в районе Новофедоровки. Местные жители сообщали, что слышали звуки взрывов и автоматные очереди. Официально оккупанты не прокомментировали, что стало причиной взрывов и выстрелов.
- Утром 22 ноября россияне заявили, что Крым якобы "атаковали беспилотники". Оккупанты заявили, что якобы три дрона смогли залететь на территорию полуострова. Впрочем, российское "пе-ве-о" традиционно заявило об "сбитии" всех воздушных целей.