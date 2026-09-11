В Киеве изменят движение по мостам во время воздушной тревоги: что нужно знать водителям

В Киеве обновят порядок движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушных тревог. Цель – улучшить связь между левым и правым берегами столицы.

Изменения коснутся Подольского мостового перехода и Южного моста. Об этом сообщили в КГГА.

Как будут работать мосты во время тревог в Киеве?

Во время тревог по Подольскому мосту автомобили смогут двигаться в обоих направлениях:

с левого берега на правый транспорт будет курсировать постоянно, но в месте выезда встречного потока дорогу будут сужать до двух полос.

с правого на левый берег сначала движение будет происходить как и раньше. Далее автомобили временно переезжают на противоположную часть моста и продолжают движение по двум полосам, после чего возвращаются на свою сторону.

На Южном мосту во время воздушной тревоги будет разрешено движение автомобилей с правого на левый берег.

При этом будет действовать технологическая перекрытие: на 30 минут после объявления тревоги и еще на 30 минут после ее окончания – независимо от уровня опасности.

После завершения технологического перекрытия вновь откроют въезд с Надднепрянского и Столичного шоссе.

Для автобусов на Южном мосту изменений не будет. Маршруты № 22 и № 91 продолжат работать по ранее измененным схемам под номерами № 22-Д, № 22-Т, № 91-Д и № 91-Т.

В то же время автобусы №110, №111 и №112 во время тревог желтого и красного уровней смогут без ограничений курсировать по Подольскому мостовому переходу после завершения соответствующих работ и введения новой схемы движения.

Остальные мосты столицы – Дарницкий, мост Патона, мост "Метро" и Северный – будут работать без изменений.

Обновленный порядок движения вводится в соответствии с решением Рады обороны Киева. Ожидается, что он сделает транспортное сообщение между двумя берегами Днепра более стабильным во время воздушных тревог.