Зміни стосуватимуться Подільського мостового переходу та Південного мосту. Про це повідомили у КМДА.

Як працюватимуть мости під час тривог у Києві?

Під час тривог Подільським мостом автомобілі зможуть рухатися в обох напрямках:

із лівого берега на правий транспорт курсуватиме постійно, але в місці виїзду зустрічного потоку дорогу звужуватимуть до двох смуг.

з правого на лівий берег спочатку рух відбуватиметься як і раніше. Далі автомобілі тимчасово переїжджатимуть на протилежну частину мосту та продовжуватимуть рух двома смугами, після чого повертатимуться на свою сторону.

На Південному мосту під час повітряної тривоги дозволять рух автомобілів із правого на лівий берег.

Водночас діятиме технологічне перекриття: на 30 хвилин після оголошення тривоги та ще на 30 хвилин після її завершення – незалежно від рівня небезпеки.

Після завершення технологічного перекриття знову відкриватимуть заїзд із Наддніпрянського та Столичного шосе.

Для автобусів на Південному мосту змін не буде. Маршрути №22 та №91 продовжать працювати за раніше зміненими схемами під номерами №22-Д, №22-Т, №91-Д та №91-Т.

Водночас автобуси №110, №111 та №112 під час тривог жовтого й червоного рівнів зможуть без обмежень курсувати Подільським мостовим переходом після завершення відповідних робіт та введення нової схеми руху.

Інші мости столиці – Дарницький, міст Патона, міст Метро та Північний – працюватимуть без змін.

Оновлений порядок руху запроваджують відповідно до рішення Ради оборони Києва. Очікується, що він зробить транспортне сполучення між двома берегами Дніпра стабільнішим під час повітряних тривог.