Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після засідання Ради оборони столиці.

Зміни проїзду по мостах: що каже мер Кличко?

За словами київського міського голови, серед головних питань на Раді оборони Києва було, зокрема, звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють у столиці.

Щоб, виходячи з оновлених протоколів, сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах, – зазначив Кличко.

Він також розповів, що міська влада ініціює зміни правил щодо користування мостами через Дніпро під час тривог.

Разом з військовими переглянемо порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Та запропонуємо уряду напрацьований алгоритм, – поінформував мер.