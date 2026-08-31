Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после заседания Рады обороны столицы.
Изменения в режиме проезда по мостам: что говорит мэр Кличко?
По словам киевского мэра, среди главных вопросов на Раде обороны Киева было, в частности, обращение к правительству относительно изменений в протоколах безопасности, действующих в столице.
"Чтобы, исходя из обновленных протоколов, сформулировать отдельные правила жизнедеятельности города в нынешних условиях", – отметил Кличко.
Он также рассказал, что городские власти инициируют изменения правил пользования мостами через Днепр во время тревог.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
"Вместе с военными пересмотрим порядок организации движения по мостам Киева во время воздушных тревог. И предложим правительству наработанный алгоритм", – сообщил мэр.