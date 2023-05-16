Следовательно, все последующие рейсы будут курсировать своими традиционными маршрутами. В частности, речь идет о рейсах через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Интересно Укрзализныця теперь анализирует отзывы пассажиров с помощью ChatGPT

Продолжают курсировать дополнительные электропоезда

При этом в компании отметили, что до конца 16 мая продолжат курсировать по расписанию дополнительные электропоезда для резервных пересадок. Их оставили для подстраховки рейсов, которые уже в пути по измененному маршруту.

Однако в случае, если у пассажиров возникнут дополнительные вопросы, в Укрзализныце призывали обращаться через приложение или по телефонному номеру.

Мы на связи 24/7 через приложение (которое, кстати, стоит установить хотя бы ради оперативных уведомлений), а также по номеру 0800503111,

– отметили в компании.

Для удобства пассажиров работали многие люди

В Укрзализныце попросили прощения у всех пассажиров, чьи планы внезапно вынужденно изменились. А также отметили, что делали все возможное для удобства пассажиров.

Мы осознаем, что пересадочные маршруты отнимают больше времени, нервов и усилий, поэтому пытались найти максимально удобные решения. Ваша обратная связь сейчас важна для анализа нашей работы – на вокзалах, в вагонах, информирование в целом,

– сообщили в компании-перевозчике.

Кроме того, Укрзализныця поблагодарила железнодорожников. Ведь они "работали над восстановлением инфраструктуры и были готовы возобновить движение менее чем через сутки после атаки".

"Спасибо также за сотрудничество коллегам из ГСЧС и Хмельницкой областной военной администрации. Также благодарны друзьям из WOG Cafe и Coca-Cola за заботу о пассажирах на особо длинных маршрутах", – написали на официальном канале компании.

Обстрел Хмельнитчины 13 мая: коротко