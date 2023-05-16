Следовательно, все последующие рейсы будут курсировать своими традиционными маршрутами. В частности, речь идет о рейсах через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.
Интересно Укрзализныця теперь анализирует отзывы пассажиров с помощью ChatGPT
Продолжают курсировать дополнительные электропоезда
При этом в компании отметили, что до конца 16 мая продолжат курсировать по расписанию дополнительные электропоезда для резервных пересадок. Их оставили для подстраховки рейсов, которые уже в пути по измененному маршруту.
Однако в случае, если у пассажиров возникнут дополнительные вопросы, в Укрзализныце призывали обращаться через приложение или по телефонному номеру.
Мы на связи 24/7 через приложение (которое, кстати, стоит установить хотя бы ради оперативных уведомлений), а также по номеру 0800503111,
– отметили в компании.
Для удобства пассажиров работали многие люди
В Укрзализныце попросили прощения у всех пассажиров, чьи планы внезапно вынужденно изменились. А также отметили, что делали все возможное для удобства пассажиров.
Мы осознаем, что пересадочные маршруты отнимают больше времени, нервов и усилий, поэтому пытались найти максимально удобные решения. Ваша обратная связь сейчас важна для анализа нашей работы – на вокзалах, в вагонах, информирование в целом,
– сообщили в компании-перевозчике.
Кроме того, Укрзализныця поблагодарила железнодорожников. Ведь они "работали над восстановлением инфраструктуры и были готовы возобновить движение менее чем через сутки после атаки".
"Спасибо также за сотрудничество коллегам из ГСЧС и Хмельницкой областной военной администрации. Также благодарны друзьям из WOG Cafe и Coca-Cola за заботу о пассажирах на особо длинных маршрутах", – написали на официальном канале компании.
Обстрел Хмельнитчины 13 мая: коротко
- Взрывы в Хмельницком начали раздаваться около 4 утра. Только в 07:03 объявили об отбое тревоги, однако людей предупредили, что взрывы в городе могут раздаваться даже после этого.
- В результате российской атаки был зафиксирован прилет по критической инфраструктуре, которая располагается вне населенных пунктов. Также попали в объект на территории одной из общин района, а взрывные волны повредили учебные и медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.
- К сожалению, в результате атаки были и пострадавшие. Как сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин, количество раненых или травмированных приблизилось до 30 человек.