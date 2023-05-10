Выбиваем россиян на левобережье Херсонщины, – Гуменюк объяснила, какую подлость они задумали

Левый берег Херсона находится под оккупацией российского войска. Террористы не чувствуют себя спокойно на той территории, ведь по ним постоянно работают украинские защитники.

Об этом 24 Каналу сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она рассказала о движении врага в Херсонской области.

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Россияне серьезно опасаются высадки украинского войска на левом берегу Херсона. Там есть элементы суши, которые вызывают определенное напряжение врага, ведь они могут быть захвачены силами украинской обороны, считают россияне.

На левобережье врагу неспокойно

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что операция на левобережье Херсонщины должна развиваться в режиме информационной тишины. Чтобы закрепиться ВСУ на любой территории, нужен определенный промежуток времени, именно поэтому украинское командование обходит комментарии касательно ситуации в Херсонской области. Однако врагу там однозначно беспокойно.

Относительно Кинбурнской косы, там мы стараемся выбивать врага и не подпускать его на позиции, которые он занимал на западной части. Время от времени они туда могут подтянуть дополнительный резерв, поскольку имеют коридор по суше и 1 – 2 раза в сутки пытаются обстреливать акваторию Днепрово-Бугского лимана,

– рассказала Гуменюк.

По ее словам, этим россияне пытаются давить на перспективы зернового соглашения, ведь его дедлайн определен на 18 мая, после чего соглашение должны продлить. Поэтому Россия пытается сделать все возможное, чтобы к соглашению не присоединили Николаевское направление после возобновления договоренностей.

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Россияне прячутся за мирным населением

Гуменюк подчеркнула, что работа украинских защитников по временно оккупированной части Херсонщины продолжается. В то же время россияне прячутся за мирным населением, усложняя этим задачу для ВСУ.

Вот поэтому нам трудно ковровым огнем выжечь неприятеля оттуда. Но мы работаем точечно,

– рассказала спикер ОК "Юг".

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