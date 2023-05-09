Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, всем пострадавшим врачи оказывают медицинскую помощь.
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"Позже мы будем проводить медицинскую эвакуацию этих людей, чтобы они выздоравливали в более безопасных регионах нашей страны. Враг снова применял и ствольную артиллерию, и РСЗО. В Станиславе и Бериславе, к сожалению, снова были мощные управляемые авиабомбы, которые производят большое количество разрушений", – сообщил он.
Россияне атакуют управляемыми авиабомбами
Соболевский отметил, что оккупанты системно используют управляемые авиабомбы для атак в Херсонской области. Это оружие не входит в зону действия украинских систем ПВО. Оно не совсем управляемое, поэтому может взорваться прямо в полях.
Это относительно управляемое оружие, потому что очень часто оно взрывается прямо в полях. Но мы видим, что основная цель врага – это места скопления наших людей: больницы, гуманитарные центры и так далее,
– сказал чиновник.
Заместитель председателя Херсонского облсовета добавил, что захватчики не имеют успехов по военным целям ВСУ, поэтому терроризируют гражданских: бьют по объектам критической инфраструктуры, жилым застройкам и местам, где находится много людей.
Соболевский об управляемых авиабомбах России: смотрите видео
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