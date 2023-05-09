Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, усім постраждалим лікарі надають медичну допомогу.
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"Пізніше ми будемо проводити медичну евакуацію цих людей, щоб вони одужували у безпечніших регіонах нашої країни. Ворог знову застосовував і ствольну артилерію, і РСЗВ. У Станіславі та Бериславі, на жаль, знову були потужні керовані авіабомби, які роблять велику кількість руйнувань", – повідомив він.
Росіяни атакують керованими авіабомбами
Соболевський зазначив, що окупанти системно використовують керовані авіабомби для атак у Херсонській області. Ця зброя не заходить у зоні дії українських систем ППО. Вона не зовсім керована, тому може вибухнути просто в полях.
Це відносно керована зброя, бо дуже часто вона вибухає просто в полях. Але ми бачимо, що основна ціль ворога – це місця скупчення наших людей: лікарні, гуманітарні центри тощо,
– сказав посадовець.
Заступник голови Херсонської облради додав, що загарбники не мають успіхів по військових цілях ЗСУ, тому тероризують цивільних: б'ють по об'єктах критичної інфраструктури, житлових забудовах та місцях, де перебуває багато людей.
Соболевський про керовані авіабомби Росії: дивіться відео
Росіяни скинули на острів під Херсоном керовані авіабомби
- Російські окупанти 2 травня скинули керовані авіабомби на острів поблизу села Велетенське Херсонської області. Внаслідок авіаудару загинули люди.
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок атаки росіян постраждали 7 осіб: 3 людини загинули, 5 – поранені.
- Під час обстрілу села Велетенське на набережній загинули жінка та двоє чоловіків. Там же отримали поранення четверо людей – трьох з них госпіталізували.
- Ще одна людина отримала поранення під час обстрілу Корабельного району Херсона.