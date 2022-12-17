Хотят затащить нас в ловушку, – военный обозреватель о движении россиян на левом берегу Херсонщины
В ВСУ сообщили, что россияне начали движение в районе Новой Каховки. Раздаются заявления, будто оккупанты готовы выйти из этого города. Однако эксперты считают, что такой "отход" россиян на левобережье Херсонщины может оказаться ловушкой.
Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что на самом деле оккупанты там отодвигаются подальше от нашей артиллерии и систем HIMARS.
К теме В разведке ответили, готовит ли Россия ударную группу для нового полномасштабного наступления.
По его словам, россияне хотели бы заманить нас в ловушку, чтобы растянуть наши силы по линии фронта. "Они пытаются реализовать этот план", – сказал эксперт.
Это действительно может быть ловушка от оккупантв. Первоочередно – оккупанты отходят от нашей артиллерии, второе – они хотят затянуть поближе ВСУ, третье – это их план по оттягиванию линии фронта,
– объяснил Мусиенко.
Он добавил, что россияне делали подобное в Пологах на оккупированной территории Запорожья. "Там они отошли, потому что наша артиллерия начала мощно по ним отрабатывать", – отметил военный обозреватель.
Мусиенко о ситуации на Юге и возможном новом наступлении России: видео
Что известно о движении оккупантов на левобережье Херсонщины
- В ряде телеграмм-каналах начали распространять информацию, что бойцы ВСУ уже находятся на Левом берегу Херсона. Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что военная работа наших подразделений идет по плану В то же время, она напомнила, что враг применил подобную тактику и во время нашего контрнаступления на Правобережье. Тогда враг тоже начал раньше времени отступать, словно "приглашая" наших бойцов.
- "Такие показательные ходы могут действительно означать определенные ловушки. Поэтому мы тщательно проверяем эту информацию. Мы понимаем, что их направление движения было провозглашено еще в самом начале войны, на острове Змеиный", – подчеркнула руководитель прессцентра.
- О том, что россиян уменьшается на линии обороны левобережья Херсонщины, сообщил и активист херсонский Владимир Молчанов. Он заявил, что оккупанты постепенно отходят от своих позиций на левом берегу Днепра. Но, по его мнению, это больше похоже на ротацию.
- Российские захватчики уже сами признаются, что не контролируют западную часть Кинбурнской косы. По словам Молчанов, россияне уже сами не знают, есть ли там украинцы. Речь идет о 20 километрах вдоль левого берега Днепра и Бугского лимана.
- Кроме того, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что боев на левом берегу Днепра, по всей вероятности, не будет. С помощью ствольной и реактивной артиллерии украинские бойцы будут изо дня в день наносить удары по позициям российских оккупантов.