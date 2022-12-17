Хотят затащить нас в ловушку, – военный обозреватель о движении россиян на левом берегу Херсонщины

В ВСУ сообщили, что россияне начали движение в районе Новой Каховки. Раздаются заявления, будто оккупанты готовы выйти из этого города. Однако эксперты считают, что такой "отход" россиян на левобережье Херсонщины может оказаться ловушкой.

Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что на самом деле оккупанты там отодвигаются подальше от нашей артиллерии и систем HIMARS.

К теме В разведке ответили, готовит ли Россия ударную группу для нового полномасштабного наступления.

По его словам, россияне хотели бы заманить нас в ловушку, чтобы растянуть наши силы по линии фронта. "Они пытаются реализовать этот план", – сказал эксперт.

Это действительно может быть ловушка от оккупантв. Первоочередно – оккупанты отходят от нашей артиллерии, второе – они хотят затянуть поближе ВСУ, третье – это их план по оттягиванию линии фронта,

– объяснил Мусиенко.

Он добавил, что россияне делали подобное в Пологах на оккупированной территории Запорожья. "Там они отошли, потому что наша артиллерия начала мощно по ним отрабатывать", – отметил военный обозреватель.

Мусиенко о ситуации на Юге и возможном новом наступлении России: видео



Что известно о движении оккупантов на левобережье Херсонщины