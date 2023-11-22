Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, отметив, что движение сопротивления продолжает работать на временно оккупированных территориях. Несмотря на тотальную опасность, методы постоянно усовершенствуются.

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Есть две разновидности сопротивления

Как подчеркнул Федоров, прежде всего существует так называемое "молчаливое" сопротивление, куда входит движение "Желтая лента" и другие. Они поддерживают жителей временно оккупированных территорий, развешивают ленты, делают граффити и т.д.

Есть и другое направление сопротивления. Оно направлено на ликвидацию оккупантов и коллаборантов. К примеру, буквально за последние полторы недели произошли две громкие операции. Недавно произошел взрыв во время сбора штаба росгвардейцев. Достоверно известно, что трое оккупантов погибли. Но это точно не все жертвы.

Обратите внимание! Недавно российский чиновник настолько хвастался о помощи оккупантам, случайно издавший их позиции. Туда быстро прилетело.

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Кроме того, российские войска заказали доставку пищи в пункт дислокации. После этого по меньшей мере 10 захватчиков отвезли в больницу с отравлением от крысиного яда. Возможно, больше они так есть не смогут.

Враги перевернули кафе, где готовилась еда, но ничего не нашли. Интересно, что не нашли курьера, доставлявшего еду. Ликвидация оккупантов продолжается на разных направлениях,

– сказал Федоров.

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