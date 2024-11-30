В центре Киева 1 декабря ограничат движение: какая причина

Управление государственной охраны (УГО) предупредило киевлян о том, что в воскресенье, 1 декабря, будет ограничено движение. Речь о центральной части города, однако без конкретизации.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение УГО на фейсбуке.

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Почему в центре Киева 1 декабря будет ограничено движение

В связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу,

– написали в УГО.

Там добавили, что структура охраняет руководителей иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами. Поэтому военнослужащие УГО и Нацполиции могут временно ограничивать или запрещать движение авто и пешеходов, если будет ехать транспорт с высокими гостями. А еще могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.

Пока нет детализации, какие именно улицы перекроют. На страницах КГГА, Киевавтодора, полиции еще нет информации об ограничении движения 1 декабря.

Интересно! 1 декабря разрешат движение легковых авто и пассажирского транспорта общего пользования по Подольскому мостовому переходу. Об этом, а также о метро на Троещину читайте здесь.