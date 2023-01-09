Возле Бахмута исчезли британские волонтеры: не выходят на связь с 6 января

В канун Рождества 6 января на Бахмутском направлении исчезли два британских волонтера. Речь идет об Эндрю Бегшо и Кристофере Перри.

Бегшо и Перри выехали из Краматорска в Соледарь еще в 08:00 6 января. Больше на связь волонтеры не выходили.

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7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет,

– говорится в сообщении.

Никакие детали пока неизвестны. Правоохранители разыскивают волонтеров. Людей, которые что-то знают о том, где находятся Бегшо и Перри, просят немедленно обратиться в полицию.



Бегшо и Перри выехали в Соледар / Нацполиция

В сутки россияне обстреляли Соледар более 100 раз

Российские оккупанты в течение суток обстреляли Соледарь 106 раз. Кроме того, зафиксировали 22 боевых столкновения. Воины ВСУ героически держат оборону и не оставляют врагу никаких шансов на успех. Алексей Арестович отметил, что россияне несут колоссальные потери. Речь идет о почти 80 тысяч ликвидированы и раненых.

Анна Маляр – заместитель министра обороны Украины – заявила, что ситуация в Соледаре – очень тяжелая.