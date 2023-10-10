Двое малышей заживо сгорели в Винницкой области: известны подробности ужасной трагедии

В селе Верхивка Винницкой области произошла страшная трагедия. В пожаре заживо сгорели 2 детей, еще 4 удалось спасти. Огонь вспыхнул, когда мама многодетного семейства копала картошку.

Квартира, где жила семья, сгорела полностью. Первым пожар заметил сосед Андрей, который стремглав бросился спасать детей.

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Я услышал сначала детские крики, а потом выглянул – увидел дым из окна,

– рассказал Андрей Хританков.

Он схватил лестницу и побежал к охваченному пламенем двухэтажному дому. Там расположены 4 квартиры, но заселена была только одна, где и жила семья.

Мужчина рассказал, что когда подставил лестницу к балкону дома, сразу увидел 2 старших детей. Он вытащил их из дома, а потом полез за 2-летним малышом, сидевшим на полу.

К сожалению, Андрей не смог попасть в комнату в другом конце квартиры, охваченной пламенем. Там спали 2 братика. Тела мальчиков впоследствии достали спасатели. Погиб 6-месячный младенец и 3-летний Игорь.

Когда занялась квартира, мама копала картошку

Как удалось узнать, детей мать ненадолго оставила самих. Сама же вместе со старшим сыном пошла накопать картошку. Когда прибежала, то дом уже был охвачен огнем.

Скорее всего, пожар возник из-за детских шалостей. В ГСЧС предполагают, что ребенок мог играть со спичками в одной из комнат, где выгорели все вещи. В частности, – мебель и детские кроватки.



Жилье теперь не пригодно для проживания / Фото ГСЧС

Семья стояла на учете в соцслужбе

Семья переехала в село в Винницкой области в прошлом году, а недавно попала на учет в соцслужбе.

Были у нас к ней претензии, пусть продукты есть, но не такие, как это нужно детям, чтобы было полноценно. В помещении грязно, не постираны вещи, а в последнее время у них пропала вода. Она их не купала, не ухаживала как нужно,

– рассказала о 39-летней матери руководитель Службы по делам детей Копайгородского поселкового совета Екатерина Костюк.

Глава поссовета Людмила Кушнир говорит, что женщина получала более 20 тысяч на детей, у них появились деньги и стало легче.

"Но очень ее подкосило, что ее сожитель оставил месяца два назад, и она, можно сказать, потеряла интерес к жизни", – добавила женщина.

Полиция открыла производство

По факту пожара и гибели несовершеннолетних детей полиция уже открыла уголовное производство. Его квалифицируют как несчастный случай. В настоящее время продолжается следствие.

Спасенные дети сейчас находятся в районной больнице. К счастью, у них нет ожогов, только стресс и испуг.

Квартира семьи больше не пригодна для жизни, поэтому соцслужбы будут искать семье убежище.