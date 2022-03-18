Двое добровольцев из Грузии погибли в Украине, – Саакашвили

Бывший президент Грузии сообщил о потерях грузинских добровольцев на войне в Украине. По его словам, погибли уже двое грузин.

Он сделал важный призыв к тем, кто едет в Украину. По словам Саакашвили, не стоит ехать тем грузинам, которые не имеют военной подготовки.

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При этом бывший президент Грузии рассказал, как грузины могут иначе помочь украинцам на месте.

По его словам, это может быть помощь экстренным службам, медицинским бригадам. Выход на передовую требует совсем другой подготовки.

"Если бы я там был, то пошел бы на передовую, потому что 2 года служил в армии и также прошел курс запаса в Грузии", – сказал Саакашвили.

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