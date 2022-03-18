Він зробив важливий заклик до тих, хто їде в Україну. За словами Саакашвілі, не варто рушати тим грузинам, які не мають військової підготовки.

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Інші варіанти допомоги від грузинів

При цьому колишній президент Грузії розповів, як грузини можуть по-іншому допомогти українцям на місці.

За його словами, це може бути допомога екстреним службам, медичним бригадам. Вихід на передову потребує зовсім іншої підготовки.

"Якби я там був, то пішов би на передову, бо 2 роки служив в армії і також пройшов курс запасу в Грузії", – сказав Саакашвілі.

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