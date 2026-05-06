Два эстонца по льду перебрались в Россию, чтобы попросить убежища, но оказались в СИЗО, – СМИ

Двое граждан Эстонии пересекли границу с Россией, за что были арестованы и содержатся в СИЗО. Что интересно, что мужчины годами распространяли нарративы российской пропаганды.

О неудачном "вояже" двух эстонцев рассказывает Eesti Ekspress.

Как двое эстонцев оказались в России?

Отметим, что российские пропагандистские каналы любят рассказывать истории о том, как жители стран Балтии бегут в Россию от "дискриминации".

По данным расследования СМИ, недавно двое граждан Эстонии зимой перешли замерзшее озеро, чтобы попасть в Россию и попросить об убежище. Но вместо убежища оба получили пребывание в СИЗО города Пскова и обвинения в незаконном пересечении границы.

Один из них 26 января опубликовал в соцсетях фото столба посреди снежной равнины. Под заметкой была подпись "Через. :D:D:D:D:D:D:D". Впоследствии выяснилось, что автор фото перешел по замерзшему Чудскому озеру из Эстонии в Россию. Он прошел 80 метров вглубь российской территории, прежде чем пограничники его задержали.

Через неделю, в ночь на 1 февраля, еще один мужчина вышел на лед с берега Эстонии. Пограничники заметили следы, которые вели вглубь России. Оба попросили Россию о международной защите. Их задержали по делу о незаконном пересечении границы до 2 июня.

Что известно о конспирологе-стороннике России?

Первый задержанный 42-летний Рандо (имя изменено для расследования) – "ярый преступник". Именно так он представлялся на телешоу Märgatud Eestis в январе 2025 года. В период с 2007 по 2012 годы его несколько раз осуждали за пьяные драки, кражи и ограбления. Однажды он без причины напал на незнакомого человека в торговом центре. На телевидении он утверждал, что уже много лет живет честно и работает строителем.

Члены семьи сообщили, что он родился с особыми потребностями. Несколько раз Рандо находился в психиатрической клинике, однажды он провел там более двух лет. Порой казалось, что мужчине удалось улучшить свою жизнь. Однако когда Рандо перестал принимать лекарства, его состояние снова ухудшалось.

Он был убежден, что государство и социальные работники систематически грабили людей с особыми потребностями. "Да, у него была эта одержимость. Он говорил об этом только" - подтвердил друг мужчины. Рандо выставлял видео в социальных сетях, в которых он обвинял чиновников и социальные службы Эстонии, якобы они грабят людей под опекой.

После вышеупомянутого эфира поведение Рандо стало более агрессивным. Его видео содержали угрозы эстонским властям и параноидальные теории заговоров. Он утверждал, что в Эстонии люди с особыми потребностями подвергались сексуальному насилию, которое скрывало государство. Полиция провела проверку, но не нашла никаких доказательств.

Рандо также имел пророссийские взгляды. Он ждал вторжения россиян, которым он даст информацию о преступлениях, совершенных Эстонией и обещал поехать в Россию. В январе 2026 года мужчина ворвался в муниципалитет Вальга и начал излагать свои конспирологические теории. Перед отъездом он заявил, что по национальности он русский и готов добиваться справедливости в России. Через две с половиной недели Рандо пересек границу.

Что известно о втором эстонце, который пересек границу с Россией?

Второй мужчина – 25-летний Даниил (имя тоже изменено). Во время пересечения границы парень не взял с собой никаких вещей: ни документов, ни телефона, ни даже паспорта. Его мать рассказала, что сын становился все более замкнутым. Он всю жизнь прожил в Эстонии, однако не выучил язык, что мешало трудоустройству.

После потери последней работы он начал говорить, что хочет переехать в Россию. Мать признается, что у сына, возможно, были проблемы с ментальным здоровьем, усиленные алкоголем.

Министерство иностранных дел Эстонии 21 апреля сообщило, что Рандо, который просил убежища в России, передумал и обратился за помощью к эстонским дипломатам. Сделал ли то же самое Даниил, пока неизвестно.

