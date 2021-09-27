Как мигранты бежали в Польшу
Нарушителями оказались граждане Ливана. Когда они приблизились к реке, сработала сигнальная мина пограничников.
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На место происшествия выехала группа реагирования отдела пограничной службы "Амбуков". Ливанцы за то время поспешили раздеваться и плыть на польский берег.
Здравый смысл возобладал и ливанцы с помощью мощного течения вернулись на украинский берег. Там их встретили сотрудники Госпогранслужбы,
– рассказали в ведомстве.
Выяснилось, в Украину иностранцы прибыли законно, а потом решили нелегально продолжить путешествие в страны Евросоюза. Осмотрев берег, пограничники нашли вещи задержанных. Среди них был ливанский паспорт одного из мужчин.
Иностранцев доставили в пограничное подразделение, где они признались, что хотели нелегально добраться в Германию. Теперь за попытку заплыва через границу их ждет украинский суд, который должен определить наказание для ливанцев по статье о незаконном пересечении или государственной границы.
Последние попытки незаконного пересечения границы
- 21 сентября на Одесщине пограничники задержали гражданина Молдовы, который на телеге незаконно пересек границу Украины. Сам путешественник утверждал, что не планировал попадать в нашу страну, он просто заблудился. Однако его привлекли к ответственности, а дело передали в суд.
- 30 августа на границе Украины и Румынии задержали группу нелегалов, которые пытались проникнуть на территорию ЕС через лес. Иностранцам почти удалось осуществить свое намерение – их обнаружили только в километре от границы.
- На Закарпатье правоохранители ночью заметили группу лиц, которые двигались к границе. Злоумышленниками оказались 6 мигрантов из Турции.