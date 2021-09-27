Як мігранти втікали у Польщу

Порушниками виявилися громадяни Лівану. Коли вони наблизилися до річки, спрацювала сигнальна міна прикордонників.

До теми Прикордонники двічі за тиждень затримали на Львівщині мігрантів з Туреччини

На місце події виїхала група реагування відділу прикордонної служби "Амбуків". Ліванці за той час поспішили роздягатися та пливти на польський берег.

Здоровий глузд взяв гору і ліванці з допомогою потужної течії повернулися на український берег. Там їх зустріли співробітники Держприкордонслужби,

– розповіли у відомстві.

З'ясувалося, в Україну іноземці прибули законно, а потім вирішили нелегально продовжити мандрівку в країни Євросоюзу. Оглянувши берег, прикордонники знайшли речі затриманих. Серед них був ліванський паспорт одного з чоловіків.

Іноземців доставили до прикордонного підрозділу, де вони зізналися, що хотіли нелегально дістатися в Німеччину. Тепер за спробу запливу через кордон на них чекає український суд, який має визначити покарання для ліванців за статтею про незаконне перетинання або державного кордону.

Останні спроби незаконного перетину кордону