Як мігранти втікали у Польщу
Порушниками виявилися громадяни Лівану. Коли вони наблизилися до річки, спрацювала сигнальна міна прикордонників.
До теми Прикордонники двічі за тиждень затримали на Львівщині мігрантів з Туреччини
На місце події виїхала група реагування відділу прикордонної служби "Амбуків". Ліванці за той час поспішили роздягатися та пливти на польський берег.
Здоровий глузд взяв гору і ліванці з допомогою потужної течії повернулися на український берег. Там їх зустріли співробітники Держприкордонслужби,
– розповіли у відомстві.
З'ясувалося, в Україну іноземці прибули законно, а потім вирішили нелегально продовжити мандрівку в країни Євросоюзу. Оглянувши берег, прикордонники знайшли речі затриманих. Серед них був ліванський паспорт одного з чоловіків.
Іноземців доставили до прикордонного підрозділу, де вони зізналися, що хотіли нелегально дістатися в Німеччину. Тепер за спробу запливу через кордон на них чекає український суд, який має визначити покарання для ліванців за статтею про незаконне перетинання або державного кордону.
Останні спроби незаконного перетину кордону
- 21 вересня на Одещині прикордонники затримали громадянина Молдови, який на возі незаконно перетнув кордон України. Сам мандрівник стверджував, що не планував потрапляти в нашу країну, він просто заблукав. Однак його притягнули до відповідальності, а справу передали до суду.
- 30 серпня на кордоні України та Румунії затримали групу нелегалів, які намагались проникнути на територію ЄС через ліс. Іноземцям майже вдалося здійснити свій намір – їх виявили лише за кілометр від кордону.
- На Закарпатті правоохоронці вночі помітили групу осіб, які рухалися до кордону. Зловмисниками виявилися 6 мігрантів з Туреччини.