В Харькове двое мужчин избили и ограбили военного: какое наказание грозит злоумышленникам

В Харькове двое мужчин избили 45-летнего военного, который приехал в отпуск. Кроме этого, они отобрали у пострадавшего телефон, документы и наличные.

Мужчин удалось задержать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Что известно о нападении на военного

По данным правоохранителей, 27 декабря около 17:50 двое мужчин находились вблизи подземного перехода, расположенного по улице Привокзальной в Харькове. Именно там они увидели военнослужащего.

Один из мужчин ударил его кулаком по лицу. После того как потерпевший упал, нападающий вместе со своим сообщником начал бить его ногами. Нанеся мужчине телесные повреждения, злоумышленники забрали его имущество и скрылись.

Правоохранителям удалось оперативно задержать правонарушителей. Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова, двум 38-летним мужчинам сообщено о подозрении в ограблении, связанном с насилием, совершенным по предварительному сговору лиц.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет заключения.