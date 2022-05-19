Двое мужчин подорвались на мине россиян в поле на Киевщине

Между селами Липовка и Королевка Киевской области двое мужчин подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72. Ее на поле оставили оккупанты.

Трагедия произошла в Бучанском районе Киевской области. Чудом мужчины остались в живых.

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Как рассказали правоохранители, 52-летнего и 48-летнего мужчин госпитализировали в Макаровскую больницу с политравмами. Полиция Бучанщины по указанному факту начала досудебное расследование.

Еще раз призываем граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. При обнаружении подозрительных предметов сразу звоните на спецлинию "102",

– подчеркнули правоохранители.

Заметим, что еще в начале апреля ООН назвала Украину одной из самых заминированных стран мира. Еще до полномасштабной войны почти 2 миллиона украинцев жили в окружении мин.

Ситуация с минами в Киевской области

Только по состоянию на апрель в Киевской области специалисты обезвредили 11 тысяч боеприпасов, которые оставили после себя оккупанты. Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк добавил, что очень много "сюрпризов" оставляют оккупанты в городах, из которых выходят. Поэтому их нужно очень тщательно проверять, и только после этого власти смогут людям дать доступ к их объектам.

Добавим, что оккупанты оставляют опасные "сюрпризы" в других покидающих регионах. Так, например, произошло на Сумщине и Харьковщине.

Какие мины бывают и как их отличать

Министерство обнародовало фото распространенных мин, а также кратко описало их назначение и основные характеристики. МВД рассказало о таких видах мин:

противопехотное фугасное нажимное действие ПМН-2,

противопехотная мина нажимного действия ПФМ-1 и ПФС-1С,

кумулятивно-фугасная противотанковая мина ПТМ-3,

осколочная противопехотная мина кругового поражения ОЗМ-72,

осколочная противопехотная мина кругового поражения ПОМ-2,

фугасная противотанковая мина ТМ-62М,

осколочная противопехотная мина направленного действия МОН-50,

осколочная противопехотная мина МОН-200.

В МВД призвали украинцев не приближаться к минам и боеприпасам. О таких находках следует сообщать спасателям или полиции. Об опасности мин следует рассказать и детям.

Распространенные виды мин / Фото МВД Украины

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