Они упали прямо перед президентами: возле Елисейского дворца потеряли сознание двое часовых
11 ноября в Париже двое бойцов почетного караула потеряли сознание у входа в Елисейский дворец. Инцидент произошел во время торжественной встречи Эммануэля Макрона с президентом Словакии Петером Пеллегрини.
Об этом сообщает французское издание Le Parisien.
Что случилось с часовыми?
На кадрах словацкого телевидения запечатлено, как первый военный внезапно пошатнулся, опустил саблю и упал.
Президент Франции вместе с несколькими присутствующими сразу подбежал на помощь мужчине, потерявшему сознание.
После этого Макрон вернулся к лестнице и поприветствовал словацкого коллегу, который приближался к дворцу. В этот момент за кадром потерял сознание уже второй часовой почетного караула.
В Париже часовые потеряли сознание во время встречи Макрона и Пеллегрини: смотрите видео
На опубликованном видео слышен звук сабли, упавшей на землю, и удивленная реплика автора съемки: "Да что это, черт возьми, такое?"
Потерявших сознание гвардейцев забрали сотрудники дворца, их состояние здоровья пока остается неизвестным.
Отметим, что подобный инцидент не единичен. В разных странах фиксировались случаи, когда представители почетного караула теряли сознание во время важных событий. В частности, во время репетиции парада Trooping the Colour в Лондоне в июне 2023 года по меньшей мере трое королевских гвардейцев потеряли сознание из-за жары, превышавшей 30 градусов.
Это произошло во время смотра войск принцем Уильямом накануне официального дня рождения короля Чарльза III. Подобный случай произошел и в 2017 году, когда во время этого парада сознание потеряли пять военных.