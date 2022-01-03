После этого автомобиль BMW врезался в дерево. Об этом рассказали в полиции Николаевской области.

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В Николаеве произошла авария: двое погибли на месте

Правоохранители сообщили, что столкновение произошло 3 января ориентировочно в 00:32 на улице Генерала Карпенко.

В результате аварии 38-летний водитель и 32-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия. Еще одну пассажирку этого же автомобиля, 38-летнюю женщину, доставили в больницу,

– рассказали в полиции.

К счастью, ни водитель, ни пассажир Hyundai не пострадали. Полиция устанавливает детали и причины аварии.



В аварии погибли 2 человека, еще один – госпитализирован

Кратко о последних авариях в Украине и мире

2 января возле польского Люблина произошла авария с участием автобуса, перевозившего литовских туристов. В результате столкновения пострадали 13 человек, среди которых 5 – дети. Всего в автобусе ехали 44 человека.

В селе Добротов на Надворнянщине на Прикарпатье 40-летний водитель Audi A40 сбил 13-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу, он травмирован. Причины аварии устанавливаются полицией.

Вечером 1 января в Пустомытах Львовской области водитель скорой помощи сбил 40-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали. У пострадавшего тяжелые травмы.

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